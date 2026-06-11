Maná regresa a México: Fecha y boletos para su concierto en el Estadio GNP

Maná anunció su regreso al Estadio GNP Seguros, después de haber protagonizado un momento clave en la inauguración de la apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de la Ciudad de México.

La banda interpretó el tema ‘Oye, mi amor’, que recientemente cobró una mayor popularidad por su colaboración con Dua Lipa, aunque ya era un himno de la banda que los asistentes corearon con entusiasmo.

🏆⚽️🔥Maná en la ceremonia de apertura del Mundial 2026. pic.twitter.com/OvbTFbaWW6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 11, 2026

Ahora, Maná anuncia el concierto que marcará su única presentación en México durante 2026 que forma parte de la gira Vivir sin Aire Tour, un recorrido por estadios donde la banda está celebrando cuatro décadas de trayectoria.

¿Cuándo es el único concierto de Maná en México en 2026?

Antes de llegar a la Ciudad de México, Vivir Sin Aire Tour recorrerá algunos de los estadios más importantes de Latinoamérica: el Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio San Marcos de Lima (2 de diciembre), el Estadio Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre) y el Estadio River Plate de Buenos Aires (12 de diciembre), para culminar esta etapa de la gira en casa.

Será el próximo 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros que veremos el concierto en el que Maná revisitará cuarenta años de éxitos junto con sus seguidores.

El anuncio llega en un momento excepcional para MANÁ. Su participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 los coloca nuevamente frente a millones de espectadores alrededor del mundo, reafirmando su vigencia como una de las agrupaciones más importantes de la música latina.

La preventa de los boletos comenzará este 17 de junio por Ticketmaster y será exclusiva para tarjetahabientes Banamex. Será el 18 de junio que arrancará la venta general para cualquier persona.

¿Quieres saber más?

Mundial 2026: Así se vivió la inauguración con Shakira, Belinda, J Balvin y más

Salma Hayek da la bienvenida al Mundial 2026: ‘Viva México y viva el fútbol’

¿De dónde es EJAE? La cantante que interpretó el Himno del Mundial 2026