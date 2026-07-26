La Casa de los Famosos México 2026 está a pocas horas de comenzar. Luego de meses de intriga y especulación, a inicios de julio los seguidores del reality pudieron ir descubriendo quiénes son los habitantes de esta cuarta edición.

Durante alrededor de 10 semanas, el público se adentrará en la vida de influencers, actrices, actores y conductores mexicanos, latinoamericanos e incluso un árabe. No te pierdas el inicio de uno de los programas más esperados del momento y descubre a qué hora inicia esta aventura.

¿A qué hora empieza La Casa de los Famosos México 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inicia este domingo 26 de julio a las 8:30 pm (hora del centro del país). Puedes ver el estreno en televisión por el canal de Las Estrellas y seguir la transmisión 24/7 por la plataforma de streaming ViX.

Previo al lanzamiento del reality show, a las 6:00 pm, puedes ver La Fiesta de los Famosos a través de plataformas digitales como TikTok, Youtube, Facebook e Instagram.

En la celebración podrás ver las entrevistas de los invitados, entre ellos Paolita Suárez Erika Buenfil, Evelin Mamita, Salmita Bebé, Mario Aguilar, Queen Buenrostro, Kunno, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Cry, Lizbeth Rodríguez, Scarcuchi, Millos, Andrea Mextli, Rodrigo Zermeño, Jimmy Pongámoslo A Prueba y Boomscar, entre otras.

¿Quiénes son todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta ahora, los habitantes confirmados para La Casa de los Famosos México 2026 son los siguientes:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Al-Tamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Federico Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Sin embargo, la producción del programa anunció que este domingo se revelará la identidad de los habitantes sorpresa. Entre los nombres que circulan en redes sociales están el creador de contenido Luis Chaparro, la exintegrante de OV7 Mariana Ochoa y la actriz Gema Garoa.

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