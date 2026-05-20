La influencer Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, generó gran preocupación entre sus seguidores luego de que anoche se reportara que sufrió un aparatoso accidente vial en León, Guanajuato. Tras horas de incertidumbre, la creadora de contenido reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus fans y confirmar que ya fue dada de alta del hospital.

Paola Suárez reaparece tras el fuerte accidente que vivió; esto dice

Luego de que se reportara que Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, tuvo un accidente a bordo de su camioneta el martes por la noche, la creadora de contenido dio señales de vida, brindando alivio a sus fans.

“Hola comadres, sólo para avisarles que estoy bien. Voy saliendo del hospital”, escribió a través de una historia de Instagram La Perdida.

Además, añadió que hoy en la noche hará una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para brindar mayores detalles de su estado de salud y del accidente que vivió. Del mismo modo, agradeció a sus seguidores sus mensajes de apoyo. “En la noche les voy a hacer un en vivo. Gracias por los mensajes tan bonitos de preocupación”, aseguró.

Paola Suárez publica mensaje en Instagram ı Foto: Captura de pantalla IG paolitasuarez28

Con estas palabras, la influencer Paola Suárez buscó calmar la inquietud que se había generado en redes sociales, donde circulaban rumores sobre su estado de salud pues llevaba horas sin emitir declaraciones o publicar algo. Wendy Guevara y otras amigas cercanas también habían adelantado que se encontraba en un lugar seguro y que pronto daría su versión de los hechos.

El accidente de Paola Suárez

De acuerdo con reportes de redes sociales, el accidente de Paola Suárez ocurrió alrededor de las 20:30 horas sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos de la ciudad de León, en Guanajuato. La creadora de contenido conducía una camioneta Ford color rojo que terminó impactándose contra la parte trasera de un camión repartidor de Pepsi.

El vehículo quedó severamente dañado de la parte frontal y con las bolsas de aire activadas, lo que generó preocupación por su estado de salud.

La situación provocó que usuarios de redes sociales alertaran a Wendy Guevara, quien interrumpió un en vivo para acudir al sitio del choque y auxiliar a su amiga. La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México declaró: “Pasó algo medio turbio, raro... no lo puedo platicar hasta que lo platique la persona. Tengo que terminar el en vivo, perdón”.