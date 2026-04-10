¿Qué dijo el Dr. Miguel Padilla? Su polémica respuesta sobre el caso de Paola Suárez y Wendy Guevara

Miguel Padilla publicó un mensaje ante la situación de las influencers

Wendy Guevara y Paola Suárez, piezas fundamentales del fenómeno “Las Perdidas”, se encuentran nuevamente bajo el escrutinio público debido a fragmentos de sus primeras transmisiones en vivo, el Dr. Miguel Padilla, quien ha tenido varios acercamientos con ellas, ha emitido su postura.

En dichos clips, ambas realizan comentarios y bromas sobre vínculos con menores de edad, un tema que hoy, con el alcance masivo que poseen, ha detonado una ola de indignación.

Wendy dio declaraciones sobre el caso, Paola permanece en silencio ı Foto: Redes sociales

Declaraciones del Dr. Miguel Padilla

Ante la viralización de estos videos, voces con autoridad profesional han levantado la mano para hablar. El Dr. Miguel Padilla, conocido por su labor informativa en temas de salud, ha sido uno de los críticos más severos.

Utilizando sus redes sociales, lanzó un mensaje contundente que fue interpretado de inmediato como una respuesta a la controversia:

“Hacer chistes ‘PDF’ no está bien, no es gracioso, no es ético ni hoy, ni hace 10 años, ni nunca”, sentenció el médico, empleando el código digital para referirse a estos vínculos con menores.

Padilla recalcó que la falta de experiencia no es una excusa válida para normalizar estas conductas.

Su crítica menciona que, con los medios y la educación disponibles actualmente, los influencers deben dejar de escudarse en su inexperiencia para evadir su responsabilidad social.

La respuesta de Wendy Guevara y Paola

Ante la presión mediática, Wendy Guevara ha sido la única en dar la cara. En un encuentro reciente con la prensa, la ganadora de La Casa de los Famosos ofreció disculpas públicas, aunque aclaró el contexto de sus declaraciones pasadas.

Reconoció que se trata de un tema sumamente delicado y pidió perdón a quienes se sintieron ofendidos, recordando incluso que ella misma fue víctima de abuso durante su infancia.

Por el contrario, Paola Suárez ha optado por el silencio absoluto, una postura que no ha sido muy bien recibida por una audiencia que lo interpreta como una falta de interés o arrepentimiento.

Esta polémica pone sobre la mesa sigue abriendo debate en las redes sociales hasta hoy.