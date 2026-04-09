Jessica Esotérica en terapia intensiva: ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Las redes sociales se encuentran en alerta tras confirmarse que la reconocida vidente e influencer, Jessica Esotérica, fue ingresada de urgencia a una unidad de terapia intensiva en un hospital de México.

La noticia, compartida a través de sus cuentas oficiales, informa que atraviesa una crisis de salud delicada, manteniéndose bajo vigilancia médica estrecha.

Aunque las imágenes difundidas muestran a la creadora de contenido físicamente afectada, su mensaje hacia su “familia digital” ha sido de profunda resiliencia.

Ante la gravedad de su estado, la vidente pide oraciones a sus seguidores ı Foto: Redes sociales

Pese a la gravedad de su estado, Jessica ha buscado mantener la calma entre sus seguidores mediante breves comunicados.

Pese a su delicado estado, la influencer ha mantenido una actitud positiva, expresando que, aunque se encuentra delicada, permanece “aferrada a su fe” y enfocada exclusivamente en su recuperación.

Asimismo, hizo un llamado al control de la información, pidiendo a su comunidad ignorar rumores y atender únicamente las actualizaciones canalizadas por su entorno cercano para evitar la propagación de noticias falsas.

Finalmente, destacó el valor del respaldo emocional recibido, agradeciendo profundamente las muestras de afecto y las oraciones de sus seguidores, a las cuales describió como su principal motor en este proceso.

¿Cuál es el diagnóstico de Jessica Esotérica?

La salud de Jessica ha enfrentado retos severos en el último año que podrían estar relacionados con su situación presente.

En esta ocasión, tal como comparte en sus redes sociales, fue ingresada al hospital por una infección de tejidos blandos causando un choque séptico.

La influencer lleva tiempo con complicaciones en su salud ı Foto: Rede sociales

Antes de esto, el historial médico de la vidente incluye una cirugía de emergencia realizada hace nueve meses, cuando se sometió a una reconstrucción tras la ruptura de un implante mamario.

Durante dicha intervención, surgió una complicación cardiaca debido a una condición preexistente que derivó en una arritmia severa.

Ante la inestabilidad de sus signos vitales en aquel momento, los médicos se vieron obligados a inducirla a un coma inducido para lograr salvarle la vida.

Mientras Jessica permanece bajo observación, sus redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo de quienes ven en ella una guía espiritual. Por ahora, la prioridad absoluta es la estabilización de su estado.