Jessica Esotérica reta a Mhoni Vidente para pelear en Ring Royale 2027 | VIDEO

Eventos de box entre influencers y celebridades como La Velada del Año, Ring Royale y Supernova se han convertido en grandes éxitos por las controversias que los suelen acompañar, lo que ha provocado que muchos se pregunten qué personalidades estarían dispuestas a formar parte del show.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Jessica Esotérica fue cuestionada sobre contra qué otra personalidad del entretenimiento se enfrentaría si tuviera que subirse al Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris.

@tiktokeandoplus Jessica Esotérica reta a Mhoni Vidente a un enfrentamiento en el ring. La vidente revela como fue que Yolanda Andrade se recuperó de su enfermedad, además de los rumores que apuntan embarazo de reconocida cantante!! #mhonividente #jessicaesoterica #yolandaandrade #ringroyale ♬ sonido original - TikTokeando

Sin dudarlo mucho, la celebridad lanzó una invitación directa a Mhoni Vidente para enfrentarse en el evento de box de entretenimiento, aunque surgió la duda de si hablaba de una pelea a golpes en el ring o quizás una cuestión más espiritual.

“Mhoni Vidente. Ese ya es su problema (aceptar o no), ¿Qué puede pasar?”, expresó rápidamente, sin dar detalles sobre el motivo detrás de su elección, pues cuando se le preguntó, ella simplemente respondió, “¿Por qué no?“.

Ambas personalidades son conocidas por sus predicciones virales, que a veces llegan a hacerse verdad y en otras ocasiones, solo se convierten en momentos recordados por el público mexicano.

Incluso, en la misma entrevista donde Jessica retó a Mhoni, se burló de la ocasión en que la vidente aseguró que Selena Gomez estaba embarazada. “Ya fuera abuela la mujer”, dijo sobre la predicción que terminó por ser falsa y se convirtió en meme.

En otro momento, aseguró que Mhoni “es la única que está a su nivel” y que ese sería el motivo principal por el que pensaría en enfrentarse con ella en el futuro en una pelea de Ring Royale, “somos dos varones hija, ¿qué diferencia hay?“, agregó.

Sin embargo, Mhoni ya ha reaccionado al reto de Jessica Esotérica y se negó de manera rotunda a tener un enfrentamiento físico en un evento con esas características. “No, no, no, no, yo me voy de jueza”, declaró tajante.

Cabe mencionar que no se ha hablado en el pasado sobre alguna rivalidad que exista entre las tarotistas, aunque el atractivo de una pelea entre ambas habría sido por la similitud de su contenido en redes sociales y otros parecidos entre ellas.

Por su parte, Poncho de Nigris ya adelantó que la próxima edición del evento de box se llevara a cabo en marzo del 2027 y que “la locura se viene todavía evolucionando”, pues de momento no ha confirmado a algún participante para los combates.