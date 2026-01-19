Mhoni Vidente adelanta desgracia durante el Mundial 2026 y qué pasará en México

Estamos a pocos días de que se lleve a cabo el Mundial de Futbol 2026 en Norteamérica. México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes para que se realice, por primera vez en la historia, el certamen más importante a nivel de selecciones con 48 equipos. La astróloga Mhoni Vidente hizo unas declaraciones que han causado escalofríos.

La vidente reveló en su programa en Unicable que el Mundial de 2026 no será siempre fiesta y alegría, pues resaltó que en Estados Unidos sí se tienen previstos algunos atentados y manifestó que los asistentes deben tener cuidado en ciertas ciudades y aeropuertos. “Hay que poner atención en aeropuertos y en algunas ciudades; en Houston y California, hay que cuidarse. Me han preguntado: ‘¿Mhoni, ves atentados en cuestión del Mundial?’,” señaló.

Mhoni VIdente ı Foto: larazondemexico

En el video también menciona que en México todos estarán muy concentrados en el Mundial y no se tendrá ningún problema mayor, por lo que destacó que en Estados Unidos sí se debe tener precaución.

¿Quién será campeón según Mhoni Vidente?

Hay muchas especulaciones de cara al Mundial 2026 sobre qué selección será campeona. Mhoni Vidente reconoció que el Portugal de Cristiano Ronaldo es el principal favorito, y más por su cercanía en los recientes meses con Donald Trump. La astróloga destacó que España y Argentina también están peleando por llevar el título mundial y que la Albiceleste es una seria candidata por tener en sus filas a Lionel Messi; si esto llegara a suceder, se convertiría en bicampeona del mundo.

Restan poco menos de 150 días para el Mundial de 2026 y muchos aficionados están ansiosos por acudir a la justa. Según la FIFA, más de 500 millones de solicitudes fueron recibidas para poder comprar boletos para los partidos del torneo.

Se espera que sea el Mundial de Futbol más caro de la historia, pues los boletos en México y en Estados Unidos están muy altos, pero aun así los aficionados de la pelota saben que posiblemente no tenga otra oportunidad de ver a su equipo en una justa de dicha trayectoria y, por lo mismo, están haciendo lo que sea por comprar boletos.