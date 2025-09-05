Mhoni Vidente predice qué le pasará a Yeri Mua, ¿se cumplirán las amenazas de los fans de Lonche? | VIDEO

La vida de Yeri Mua se encuentra en un momento muy oscuro desde que expuso las amenazas de muerte recibidas por F.E.S, el grupo de seguidores del streamer Lonche con quien tuvo una reciente polémica.

Ante las amenazas y la polémica en línea, Mhoni Vidente ha revelado su predicción sobre lo que le sucederá a Yeri Mua próximamente y si es cierto que su concierto en Tijuana el 14 de septiembre, podría ser el último de su vida antes de ser asesinada.

Yeri Mua muestra videos en los que aparecen hombres armados lanzando amenazas de muerte contra ella y su familia.



La influencer responsabiliza a Lonche de cualquier cosa que pueda sucederles. pic.twitter.com/JwsNrXn4Nh — Javi Oliveira (@javioliveira) August 31, 2025

Recordemos que la famosa ha hablado en el pasado de cómo una gitana le dijo que se iba a morir joven, por lo que la veracruzana sí se encuentra algo preocupada sobre su bienestar.

Mhoni Vidente predice qué le pasará a Yeri Mua

En una de sus recientes entrevista, Mhoni Vidente dio su opinión sobre si algo malo podría pasarle a la cantante de reguetón. “¿A Yeri Mua le viene algo malo en su vida? No", aseguró ella mientras leía las cartas.

La creadora explicó que la famosa influencer es sagitario y que eso le da ciertos rasgos de personalidad, tanto positivos como negativos. “Son personas que llaman la atención, ególatras, generosas también, que no se dejan”, indicó.

“Trae una amenaza en Tijuana, en un lugar porque le pusieron unas pancartas por problemas entre youtubers. Pero Yeri Mua trae una energía muy especial, alguien la cuida“, agrega.

En ese sentido, menciona que “todo lo que tu le deseas o le quieras hacer, se te regresa”, con lo que aseguró que de acuerdo con su predicción, se encuentra libre de algún peligro inminente.

¿Qué pasó entre Lonche y Yeri Mua?

Fue la semana pasada que ‘La Bratz Jarocha’ advirtió que tomaría acciones legales en contra de Lonche por las amenazas recibidas de parte de sus seguidores, al resaltar momentos en los que el influencer lejos de buscar que cambiaran su actuar, los incitara a continuar con los ataques, según ella.

“Estoy impactada. Hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar los F.E.S. por cualquier cosa que me pueda pasar a mi o alguien cercano”, comentó.

“No creo que me pase nada porque son una bola de chamacos miados”, señaló y aseguró que la situación altos niveles de violencia. “No sé que tipo de nexos con el narcotráfico tenga Lonche pero miedo no tengo porque no le debo nada a nadie”, dijo.

El conflicto llegó a este nivel de violencia después de que Yeri Mua, al sentirse ofendida por la forma en la que Lonche se expresaba de ella con su amigo Willito, decidió ir con la novia del streamer para revelarle que la había engañado en un evento público.

En ese sentido, F.E.S. pedía que se retractara sobre la supuesta infidelidad de ella, así como que no se presente en Tijuana el 14 de septiembre, amenazándola de muerte a ella y a su familia.