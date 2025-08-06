Yeri Mua se declara fan de Florinda Meza por importante motivo | VIDEO

Yeri Mua expresó su admiración por Florinda Meza en una reciente entrevista que ha generado sorpresa y polémica. Y es que si bien la cantante es querida por el público joven, ella nunca se ha pronunciado contra la infidelidad.

En ese sentido, recordemos que tras el estreno de Chespirito: Sin Querer Queriendo, la reputación de Florinda Meza quedó por los suelos al destaparse una vez más cómo Roberto Gómez Bolaños le fue infiel a su esposa con ella.

Florinda Meza y Chespirito ı Foto: IG @florindamezach1

Yeri Mua asegura que es fan de Florinda Meza

Yeri Mua participó en el programa de YouTube conocido como Escorpión Al Volante, donde la joven habló sobre su música, pero también aspectos de su vida privada, incluyendo su ‘admiración’ por la viuda de Chespirito, noticia que sorprendió a más de uno.

“No puedo creer que estoy sentada donde se sentó Florinda Meza, te lo juro. Mi mejor amigo me dice así: ‘Doña Florinda’”, reveló.

En ese sentido, la famosa aseguró que su admiración viene de las agallas que ha tenido la mujer de enfrentar las fuertes críticas que ha llegado a recibir por años, donde la señalan por haber estado metida en un matrimonio que ya tenía seis hijos.

“Es bien perra, loba, comelona”, celebró sobre ella, al asegurar de este modo que la mujer no se deja a pesar de las críticas que recibe. A pesar de su admiración, menciona que no seguiría los pasos de la mujer:

“La neta no (no hubiera hecho lo mismo) a mí no me gustan más grandes que yo. A mí me gustan los chacales como de mi edad o de repente uno que otro colágeno, pero como dicen ‘duerme con niños y amaneces cag*do’”, finalizó.

De este modo, Yeri Mua dejó ver que si bien no considera que Florinda Meza sea un ejemplo a seguir, sí encuentra admirable su manera de sobreponerse a los señalamientos que recibe.