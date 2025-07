La periodista Ana María Alvarado, reconocida presentadora del matutino Sale el Sol, relató una experiencia impactante protagonizada por Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Según Alvarado, la también productora ejercía un trato contrario a lo esperado sobre el comediante durante las entrevistas que realizaba a la pareja.

La controversia resurgió con la emisión de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, donde se muestra cómo la relación entre Florinda Meza y Gómez Bolaños, iniciada mientras él aún estaba casado con Graciela Fernández, generó un punto de quiebre en su vida personal. Esa narrativa reavivó testimonios de quienes afirman que Florinda era severa y dominante con Chespirito, hasta el punto de agredirlo físicamente durante entrevista o no dejarlo hablar.

Además, la propia Florinda Meza afirmó en una entrevista realizada en Chile que pellizcaba a su marido. Del mismo modo, Pepe Aguilar la llamó “maltratadora” de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza ‘pateaba’ a Chespirito en las entrevistas para evitar que hablara, periodista habría sido testigo

Durante el programa matutino, Ana María Alvarado narró: “A mí me tocó presenciar y hacer varias entrevistas a la pareja y era un hecho que no lo dejaba hablar… Que, si no le gustaba, pues sí era de ‘no digas eso, no digas eso’”. Sumó que en una ocasión presenció una acción física: “Yo vi cómo por abajito de la mesa, no lo pateaba fuerte, pero sí como un golpecito, para llamarle la atención”.

Su compañera Joanna Vega Biestro añadió: “Tú viste cómo lo pateaba”. Aunque suavizó el comentario, indicó que se trataba de una forma silenciosa de agresión.

Alvarado también destacó una cita que le hizo reflexionar: “Pues sí era agresión y él lo dijo un día: ‘ella me puede hasta envenenar porque me da lo que quiere’”. Esta frase refleja el impacto emocional que vivió Gómez Bolaños en la última etapa de su vida, pues la actriz era su cuidadora.

Hijos de Chespirito niegan que la serie sea una venganza contra Florinda Meza

Se incluyeron testimonios de los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Fernández, en una entrevista para Siéntese quien pueda, reconoció que Florinda tuvo un papel fundamental en su carrera: “ella me abrió puertas y me recibió muy bien. Agradecí y agradezco lo que ella procuró por mí”. Por su parte, Paulina Fernández comunicó que ha acudido a terapia para sanar: “Cuando abres las cosas ante tantas personas y ves tantos puntos de vista, todos son válidos”. Ambos negaron que la producción de la serie represente una venganza contra Meza, afirmando que solo se narran situaciones personales vividas.

La serie Sin querer queriendo ha reavivado acusaciones de agresión hacia Chespirito, supuestamente perpetradas por Florinda Meza durante entrevistas. Ana María Alvarado compartió que presenció “pataditas” como forma de corrección silenciosa. Mientras tanto, sus hijas aseguran que el propósito es relatar vivencias, no ajustar cuentas.