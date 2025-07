Así hablaba Florinda Meza de Graciela, la ex esposa de Chespirito: ‘Fue educada para tener hijos’ | VIDEO

Después de que la serie Chespirito: Sin querer queriendo sacara a la luz nuevamente la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños a su esposa Graciela con Florinda Meza, en redes sociales se han hecho virales varios videos de entrevistas pasadas.

Ahora, el público retomó una entrevista de Adela Micha con Florinda Meza, donde la actriz asegura que la primera esposa de Chespirito había sido criada para tener hijos, una declaración que para muchos resultó desafortunada.

3 Diferencias entre Florinda Meza y Graciela Fernández pic.twitter.com/Ljp8PptYaB — Badabun (@BadabunOficial) July 4, 2025

¿Qué dijo Florinda Meza de Graciela Fernández?

Durante su entrevista con Adela Micha, la productora definió a la primera esposa del creador de El Chavo del 8 como “una mujer de su tiempo” y señaló que fue educada para tener hijos, un comentario que desentona con la percepción actual de una crianza respetuosa a las mujeres.

“Fue educada para ser esposa, para tener hijos”, aseguró en la entrevista. En ese sentido, asegura que eso le decía a Chespirito cuando él se quejaba de su entonces mujer y la empezaba a cortejar a ella.

“La verdad es que era una mujer linda, y lo diré siempre. Y si hago mi biografía, lo diré. Pero era una mujer de su tiempo”, reiteró. Sobre ello, se refería a que Graciela tenía una educación ‘a la antigua’, donde le enseñaron que el rol de una mujer era formar una familia y cuidarla.

En otra entrevista, la actriz aseguró que Graciela no la culpaba a ella por la separación con su esposo, a pesar de que fue la tercera en discordia: “Una vez Graciela, por teléfono, me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero me dijo: ‘Mi coraje no es contigo, es con él’”, compartió Florinda.

“En el momento no lo valoré tanto, pero al paso de los años, valoré mucho que ella me dijera eso. Ella no se imagina el gran bien que me hizo al decirme eso”, recordó la famosa sobre las buenas palabras de la mamá de los hijos de su esposo.

En ese sentido, Florinda Meza aseguró que “nunca se sintió culpable” sobre cómo terminó el matrimonio entre Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños. Esto aumentó las críticas contra la productora, pues el público señala sus varias declaraciones en diversos momentos de sus vidas.

