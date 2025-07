Reviven VIDEO de Florinda Meza encarando a Gustavo Adolfo Infante EN VIVO; pensó que había pausa comercial

El nombre de Florinda Meza y sus polémicas declaraciones revivieron tras el estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo en Max, que volvió a poner en el centro del debate su vida personal y profesional. En redes sociales se recordó un episodio en vivo que generó tensión durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

En aquella emisión, minutos antes de un corte comercial, Gustavo Adolfo Infante planteó una pregunta directa a la viuda de Chespirito: “Florinda, ¿mantuviste una relación con Carlos Villagrán?… hago una pausa comercial y regreso con la respuesta de Florinda Meza, El minuto que cambió mi destino, venimos”.

Reviven VIDEO de Florinda Meza encarando Gustavo Adolfo Infante EN VIVO; pensó que había pausa comercial

Sorprendida ante el cuestionamiento del comunicador y pensando que no estaba al aire, la actriz respondió de forma enérgica: “Yo simplemente me niego a manosear eso… Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie, ni a compartir lo que yo he construido”.

La contundencia de su respuesta evidenció que Florinda Meza no alberga reparos en proteger su privacidad o el legado del comediante Roberto Gómez Bolaños. En sus palabras: “Porque será de lo que hable y yo no necesito beneficiarme… cuando le tiraban a Roberto, quien sea, si fuera Juan Pérez no le tiran”. Cuando Gustavo Adolfo Infante intentó suavizar la tensión asegurando que no pretendía incomodarla, ella reafirmó su postura: “No estoy dispuesta a darle… público a Carlos Villagrán. ¿Tú estás dispuesto a darle tu público a Carlos Villagrán? Allá tú”.

El presentador respondió intentando cerrar el tema: “Yo a mi casa a nadie lo invito a maltratarlo y si te falté al respeto ofrezco una disculpa… hago la pausa comercial y regreso con otros minutos que cambiaron el destino de la señora Florinda Meza, volvemos”. Pero fue justo ahí cuando la esposa de Chespirito, al darse cuenta de que aún seguían al aire, comentó con cierta pena mientras miraba las cámaras: “Ah, ya era la pausa comercial. Esa ya era pausa…”.

Florinda Meza se niega a hablar sobre Carlos Villagrán en el programa de Gustavo Adolfo Infante

Este episodio en vivo salió a la luz nuevamente debido al renovado interés del público tras la transmisión de Chespirito: Sin querer queriendo, que retomó las tensiones entre Florinda Meza y Carlos Villagrán (Quico), así como su relación con Chespirito. En su biografía Sin Querer Queriendo, se detalla que el distanciamiento entre Roberto Gómez Bolaños y Villagrán surgió después de que el segundo abandonara El Chavo del 8, luego de que no quisiese reconocer los derechos de autor del personaje creado por Gómez Bolaños.

A propósito de esa ruptura, Meza reafirmó su postura de seguir al margen de escándalos y evitar alimentar polémicas, por lo que se negó a responder al conductor.

Este es un fragmento del episodio en El minuto que cambió mi destino que expone el carácter de Florinda Meza.