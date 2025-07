Florinda Meza pide un alto al odio tras polémica con la serie de Chespirito: ‘La venganza nunca es buena’

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, ha expresado abiertamente en varias ocasiones su inconformidad con la forma en que se retrata a su esposo y al icónico personaje de El Chavo del 8 en la nueva serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz y escritora compartió un extenso mensaje en el que responde en contra de varios puntos mostrados en la producción de Max y defiende con firmeza el legado del creador de El Chapulín Colorado.

Expresó que el odio generado por la serie afecta la imagen de su esposo Chespirito, que construyó sus míticos personajes con dedicación. Además, dijo que no va a defenderse de los señalamientos de los que ha sido víctima en las últimas semanas e instó al público a recordar la célebre frase: “La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”.

Florinda Meza arremete contra la serie de Chespirito: ‘La venganza nunca es buena’

En su mensaje, Meza recuerda el origen del personaje de El Chavo, destacando que, efectivamente, nació en medio de una situación complicada, pero no por las razones que se han sugerido en la serie. “El personaje de El Chavo sí surgió por una adversidad, pero nació diferente”, señaló. Relató que ante la partida de Rubén Aguirre, Roberto tuvo que improvisar, utilizando un sketch previo sobre un niño y un vendedor de globos. “Lo puso de manera provisional y por emergencia. El sketch tuvo mucha aceptación y decidió volver a ponerlo, con una nueva situación, luego fue agregando distintos personajes y así, SIN QUERER QUERIENDO, nació uno de los personajes más entrañables de la televisión”.

TE RECOMENDAMOS: La tunden en redes Resurge VIDEO de Florinda Meza agrediendo a camarógrafo en un homenaje a Chespirito

También negó que haya existido una estrategia conjunta para iniciar grabaciones con un “team back”, como se sugiere en la serie. “Eso no pasó, pero es una idea linda pensar que lo hubiéramos hecho así”, comentó. Según Meza, El Chavo no fue concebido para competir con nadie. “Roberto no escribió El Chavo para ‘pegarle a la competencia’... pero le pegó”.

La actriz defendió el talento de Chespirito, señalando que su verdadera genialidad estaba en los guiones: “Su genialidad no está en el vestuario, o en los actores, esos son complementos de su verdadero secreto: los libretos. Ahí está su genio”. Y agregó que por eso sus programas “traspasaron el tiempo y el espacio”, convirtiéndose en un tesoro cultural.

Mensaje de Florinda Meza ı Foto: Captura de pantalla IG @florindamezach1

En la parte más emotiva del texto, Florinda Meza criticó los ataques hacia su persona y exhortó al público a proteger el legado de El Chavo del 8: “Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes, ¡se trata de TODOS!”.

Concluyó con una de las frases más célebres del programa: “La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”, recordando que los valores del show eran el perdón y la reconciliación.