¿Quiénes eran los hermanos de Roberto Gómez Bolaños?

Roberto Gómez Bolaños ha dado mucho de qué hablar a raíz de la reciente publicación de su serie biográfica, Chespirito Sin Querer Queriendo, producción realizada por sus hijos con su primera esposa, Graciela.

El actor ha sido duramente señalado porque la serie de Chespirito expone cómo engañó a su primera esposa con Florinda Meza, algo que ha provocado duras críticas y comentarios en redes sociales.

¿Qué desmadre traen con Roberto Gómez Bolaños? Lo cancelan por dejar a su esposa y 6 hijos por Florinda Meza, 20 años menor y en desventaja de poder. Ah no, perdón… a la que están cancelando es a Florinda por “roba maridos” 🙃 pic.twitter.com/L6rhmhnRBz — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) June 14, 2025

Uno de los momentos más destacados de los primeros capítulos del programa es la aparición de uno de los hermanos de Roberto Gómez Bolaños, quién le pide que tenga cuidado y no vaya a hacer algo que pueda afectar a su familia, refiriéndose a que no engañe a su esposa con el personaje de Florinda, que en la producción lleva el nombre de Margarita.

Ante esto, el público se ha preguntado más sobre los hermanos del histrión, quiénes son, si siguen vivos y a qué se dedican, pues solo uno participó con él en el mundo de la actuación y la comedia televisiva.

¿Quiénes son los hermanos de Roberto Gómez Bolaños?

Roberto nació en CDMX y tuvo dos hermanos, donde él era el mayor. Sus hermanos son Francisco Gómez Bolaños y Horacio Gómez Bolaños.

Los hermanos Gómez Bolaños (Francisco, Roberto y Horacio). pic.twitter.com/tN0Zqs9GvN — Martha Laura Covián (@MCOVIAN) August 15, 2024

El hermano de en medio, Francisco falleció en 2010 y mantuvo un perfil bajo, al preferir no meterse en los asuntos de la fama y el mundo artístico, aunque se sabe que tenía una relación muy cercana con Roberto.

Por su parte, Horacio, que era el hermano menor, murió en 1999 y él sí fue conocido, pues participó en la serie de El Chavo del 8 con el personaje de Godínez, aunque también estuvo en otros proyectos del cómico.

Se desconoce si es verdad que Horacio habría llegado a advertirle a Roberto que no se pasara de listo y no tuviera una aventura con Florinda, como se retrata en el primer episodio de la serie, que muchos señalan que no se ciñe a los hechos reales de la vida de Chespirito.