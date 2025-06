Actriz de ‘La Chilindrina’ en la Serie de Chespirito, conoció a María Antonieta de las Nieves | VIDEO

Chespirito: Sin querer queriendo es la nueva serie de HBO MAX que retrata la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños. Poco a poco, aparecen aquellos actores y personajes que fueron clave en la obra del creativo, como lo fue María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’.

La serie de Chespirito ya se ha convertido en una de las más vistas en la plataforma de streaming, al tratarse de una bioserie muy esperada. Por su parte, Paola Montes de Oca, quien hace de ‘La Chilindrina’, ha hablado de su experiencia interpretando a un personaje clave de la comedia mexicana.

Paola Montes de Oca habla de su experiencia al conocer a María Antonieta de las Nieves

En entrevista con La Taquilla de René Franco, Paola Montes de Oca habló del encuentro que tuvo con la actriz a la que homenajea en la serie de HBO MAX, cuyo encuentro define como “increíble”.

“La producción nos reunió en su casa, ella me abrió las puertas de su casa, lindísima. Estuvimos platicando un ratote, por horas, contándome experiencias de su vida”, rememoró la joven actriz de 28 años de edad.

En ese sentido, la famosa tuvo la oportunidad de saber “qué le gustaba de joven, cómo se vestía” y más detalles respecto a la famosa actriz. “Me decía ‘Muy bien, qué bueno que te dejas así las uñas’, viendo los detalles porque de eso va para que salgan bien las cosas”, contó.

“Fue un honor poder estar en su casa, en su biblioteca llena de Chilindrinas”, señaló la mujer, quien explicó que “estaba feliz, encantada” y que además de charlar, pasaron más cosas: “Comimos chocolates, conocí a sus chihuahuas. Estaba volada ese día”.

Así reaccionó Paola Montes de Oca al recibir el papel de La Chilindrina

La mujer también le contó al comunicador cómo fue que le avisaron respecto a que había obtenido al papel de la comediante: “Quería llorar, gritar. Estaba manejando en el Periférico, iba en camino a un ensayo de teatro, y estaba que no me lo podía creer; no sabía si frenar o acelerar”, explica.

“Fue algo mágico porque muchas veces me gusta explorar desde la forma para encontrar al personaje, entonces para mí es importante ponerme algún objeto o prendo. Al ponerme el vestuario fue una cosa hermosa, me sentía por primera vez como La Chilindrina”, recordó.