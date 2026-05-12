Anahí sufre caída haciendo ejercicio: ‘Qué susto’ | VIDEO

Anahí preocupó a millones de seguidores este lunes 11 de mayo, tras compartir que sufrió una fuerte caída en medio de una rutina de ejercicio, la cual afortunadamente no pasó a mayores, pero sí generó en ella reflexión sobre el cuidado que hay que tener en una disciplina como el pilates.

Anahí comparte su caída en plena rutina de ejercicio

Fue a través de su cuenta de Instagram que Anahí compartió un video que dura apenas un par de segundos, pero que sorprendió y preocupó a sus millones de seguidores por su bienestar físico, por lo aparatoso del momento.

En el clip, la celebridad aparece en medio de un gimnasio que cuenta con un equipo de pilates Cadillac y ella se encuentra colgada de una de las barras superiores cuando se cae de manera repentina.

Es entonces que la espalda de la famosa choca contra el asiento de la cama, que se mueve ligeramente y su cabeza rebota ligeramente, una caída que pudo ser muy peligrosa. Parece que al final, ella logra controlar el movimiento y se levanta con cuidado.

Después, publicó una foto de una radiografía en la que mostraba que no hubo ningún tipo de lesión por el accidente. “Todo bien gracias a Dios. Pero qué susto amiguitos”, comentó en dicha historia sobre los momento que vivió antes de saber que estaba bien.

📸 Anahí en Instagram stories pic.twitter.com/PuzDKgNrd6 — Tropa De Anahí ⭐ (@TropaDeAnahi) May 11, 2026

La actriz publicó una historia más junto a sus hijos y su esposo, donde reflexionó sobre la importancia de tener cuidado con las caídas y el ejercicio. “En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo”, comentó.

“El verdadero POR IN VEN TA DA. Ahora a dar gracias infinitas y gozar a mis amores. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, finalizó sobre su curiosa anécdota con un toque de humor, pues el incidente no pasó a mayores.

¿Qué es el Pilates Cadillac?

El Cadillac o trapecio en Pilates es una de las máquinas más completas y versátiles del método, aunque no todos los estudios especializados en esta disciplina deportiva cuentan con uno de estos equipos.

Está diseñada como una cama elevada con una estructura de acero que permite realizar una variedad considerable de ejercicios de fuerza, estiramiento y rehabilitación.

Como en las camas tradicionales de pilates, se utilizan resortes y barras para personalizar la intensidad. Aunque se considera que el Cadillac es para cualquier tipo de persona, algunos estudios y personas que practican pilates recomiendan que primero se familiaricen con el reforme antes de buscar alternativas.