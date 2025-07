Exhiben VIDEOS de Florinda Meza golpeando a Chespirito en plena entrevista: ‘Te están oyendo’

Con la transmisión de la serie de Chespirito: Sin querer queriendo sigue resurgiendo antiguos videos que exhiben cómo era realmente la relación entre Roberto Gomez Bolaños y su esposa Florinda Meza.

Ahora volvió a salir un video de una antigua entrevista que dio Chespirito por videollamada, en donde, a decir de los usuarios, Florinda Meza supuestamente lo golpea y le da un manotazo al comediante para que le haga caso.

Así es el video en el que Florinda Meza le pega a Chespirito

Se trata de una entrevista a la que Roberto Gómez se iba a conectar por medio de una videollamada. En el video el comediante aparece esperando su turno para que por teléfono le digan que ya entra al aire.

A su lado hay una mujer que no se puede ver su cara, pero se le escucha su voz, entonces de fondo se escucha la voz de Florinda Meza que le pregunta al comediante que por qué no habla. Él trata de explicarle que no habla porque aún no es su turno para entrar.

Pero Florinda Meza lo interrumpe y le dice a su esposo que se disculpe con las personas de la llamada y que les diga que “tu no eres muy hábil para esto. Diles te están escuchando”, comenta la actriz.

A lo que la otra mujer desconocida interrumpe a Florinda y le dice que también la están escuchando a ella, para avisarle que lo que ella diga en esa llamada puede ser usado y quedar mal con la gente.

Después de eso se ve una mano que se acerca rápidamente a la cabeza de Roberto, por lo que los usuarios aseguran que Florinda le de un manotazo. Roberto dice: “Me está haciendo unas señas Florinda, que dice que me quiere”, a lo que su esposa lo interrumpe y le dice: “Que levantes la vista” y en seguida aparece una mano moviéndole la cabeza a Chespirito para dirigirle la mirada a la cámara.

“Sí le pegó”, “Sí le pegó y él en cuanto escuchó los pasos sed puso nervioso”, No le quería pegar y le pegó”, “Le pegó en la frente”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros usuarios aseguran que la convivencia que él tenía con ella es consecuencia de que él la escogió como esposa, por lo que alguno se alegran de lo que aparece en el video. “Cada quien tiene lo que merece”, “Bueno, su traición la pago con una mujer como ella”, señalaron.