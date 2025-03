Yeri Mua aclara porqué dejó de estudiar: ‘Siempre quise ser una estrella’

Yeri Mua habló sobre el motivo por el que decidió dejar de estudiar en una reciente conferencia de prensa donde también ahondó en los detalles sobre su próximo concierto en el Pepsi Center, en la Ciudad de México. La famosa confesó que ha recibido diversas críticas por elegir otro camino para su vida, lejos de lo académico.

Antes de que comenzara su carrera como cantante, Yeri Mua ya era una conocida influencer, quien sin embargo, había entrado a una universidad en Veracruz, aunque no pasó del primer semestre, pues su música despegó y no le puso la atención necesaria a los estudios.

Yeri Mua habla de porqué dejó de estudiar

La cantante de ‘Traka’ abordó las críticas que ha recibido por no estudiar y destacó que fue una decisión individual, pues toda su familia tiene una licenciatura: “Han de creer que vengo de familia de teiboleras. Todos tienen una licenciatura… mis tías todas enfermeras de IMSS, mis papás estudiaron. Yo soy la primera que salió con que no quería estudiar, para mí no fue algo complicado y si llegué a intentar entrar a la universidad pero la vida me dio otro giro”, explicó.

Además, dedicó un breve mensaje para sus fans, en el que destacó la importancia de seguir lo que te gusta y no lo que te imponen: “Estudien por pasión, no por obligación”, pidió a sus seguidores.

La joven abordó como siempre supo que tendría que dedicarse a algo de la farándula: “Desde chiquita siempre quise ser una estrella. De repente me siento estrellada y aunque no me siento en un 100 por ciento lo que quiero ser me siento en buen camino”, confesó la artista, quien cuenta que un psicólogo de artistas con quien va le ha dicho que “nació para ser famosa” por su personalidad.

Es así como Yeri Mua responde a aquellas personas que la han criticado por no tener estudios y dejar de lado la educación, pues al parecer, para la cantante mexicana no era vital el tener una carrera en su plan de vida.

Cabe mencionar que en una ocasión, al joven destacó que había ido a la universidad porque sentía que no ganaba lo suficiente como influencer, por lo que optó por estudiar idiomas, ya que consideraba que eso se le daba bien. Sin embargo, la carrera quedó de lado cuando despegó su música.