¿Quién es Lonche y por qué Yeri Mua lo hace responsable de las amenazas de muerte que recibió?

Lonche, el influencer sinaloense con la comunidad que amenaza de muerte a Yeri Mua.

Este domingo, Yeri Mua denunció las amenazas de muerte que ha recibido por parte de una comunidad identificada como F.E.S. que al parecer, pertenece al creador de contenido conocido como Lonche.

“Vengo a evidenciar como la narco cultura vino a invadir a los influencers, la comunidad d e@LoncheDeHuevito amenazando con matarme, no lo había vivido antes porque no ando metida en cosas malas, pero aparentemente se creen sicarios ¿o son? Igual procederé legalmente“, escribió Yeri Mua en X.

¿Quién es Lonche?

Lonche es un creador de contenido de Los Mochis, Sinaloa. Cuenta con una plataforma de más de 422 mil seguidores en su plataforma Kick, donde realiza transmisiones en vivo sobre eventos, juegos de apuestas y solo para platicar. En Instagram supera los 890 mil.

Su nombre real es Victor Ordoñez y se hizo popular gracias a plataformas como TikTok. En el pasado, ha colaborado para personalidades del cine para adultos en sus directos, donde se sabe que tiene un contenido variado.

En plataformas como Instagram comparte videos de su contenido pero también fotos de sus viajes y momentos de diversión que tiene en su vida privada, aunque no se sabe demasiado de la misma.

¿Qué pasó entre Lonche y Yeri Mua?

Después de un par de interacciones en persona, estalló un problema entre la influencer con el creador de contenido y su amigo Willito, después de que ella sintiera que la habían irrespetado en sus declaraciones.

Recordemos que fue en un encuentro transmitido en directo que Willito se besó con Yeri Mua, pero después de que ella se hubiera ido, él dijo que “se iba a lavar el hocico” por el beso.

A raíz de ello, la intérprete de ‘Traka’ decidió hablar con la novia de Lonche y le reveló que el streamer la habría engañado cuando asistió al Supernova Strikers. En ese sentido, la famosa pidió perdón a la chica pero admitió que su intención sí fue causar el daño en la relación.

“Él creyó que nunca iba a abrir la boca, pero claro que lo iba a decir si él me faltaba al respeto”, aseguró y dejó claro que tiene cómo comprobar la infidelidad del famoso, aunque esta información fue para la pareja de él, no para el público en general.

Por otro lado, hubo fans de Lonche que aseguraron que el influencer ‘les dio permiso’ de actuar como ellos quisieran, así fuera para mal, sobre el tema de Yeri Mua, lo que desató las amenazas de muerte contra la cantante.