Yeri Mua denuncia amenazas de muerte por un concierto: ‘Se creen sicarios’| VIDEO

Yeri Mua denunció las amenazas de muerte que ha recibido a través de sus redes sociales a raíz de una próxima presentación que llevará a cabo en Tijuana el próximo 14 de septiembre junto con El Malilla.

Yeri Mua recibe amenazas de muerte y lo denuncia

Se tiene previsto que Yeri Mua asista a la presentación en el marco de la Feria de Tijuana, que se llevará a cabo en el Parque Morelos. Sin embargo, las amenazas de un grupo identificado por las siglas F.E.S. le exigió no presentarse en el evento y la amenazó.

"Vengo a evidenciar como la narco cultura vino a invadir a los influencers, la comunidad de @LoncheDeHuevito amenazando con matarme, no lo había vivido antes porque no ando metida en cosas malas, pero aparentemente se creen sicarios ¿o son? Igual procederé legalmente“, escribió en X.

Yeri Mua recibe amenazas de muerte y lo denuncia ı Foto: Captura de pantalla de X

Asimismo cuestionó “¿@LoncheDeHuevito es narco? ¿O su comunidad es un nuevo cartel? ¿Cómo funcionan este tipo de comportamientos ? ¿Son normales o ilegales?“, preguntó.

En su cuenta de Instagram, la propia artista compartió un reel en el que se hablaba del tema. En el video, aparece una supuesta narcomanta que le advierte a la cantante “será tu última presentación, esto por irrespetuosa y lengua suelta.

Te presentas y te vamos a partir toda su madre”, finaliza. Algunos aseguran que se trata de una edición. En diversas publicaciones emitidas por el grupo F.E.S. muestran supuestas fotos de la casa de la artista y su familia, así como armas con la intención de intimidarla y evitar que se presente.

Yeri Mua responsabiliza a influencer tras amenazas de muerte

En sus historias declaró: “Estoy impactada. Hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar los F.E.S. por cualquier cosa que me pueda pasar a mi o alguien cercano”, comentó.

“No creo que me pase nada porque son una bola de chamacos miados”, señaló y aseguró que la situación altos niveles de violencia. “No sé que tipo de nexos con el narcotráfico tenga Lonche pero miedo no tengo porque no le debo nada a nadie”, dijo.

We yo no soy fan de Yeri Mua pero

que pedo con eso de que la están

amenazando con pistolas nmms pic.twitter.com/JxRBZjKGvz — ࣰ (@daniciado) August 31, 2025

Asimismo, señaló que “la fanaticada está actuando como si fueran un cartel”. De este modo, etiquetó en su historia a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, al cuestionar si el influencer tiene algo que ver con el crimen organizado.

“Investiguen a estos cabron** [...] ¿Por qué están sus fanáticos amenazando con pistolas”, cuestionó.

Yeri Mua no cancela sus presentaciones

Además, Yeri Mua dejó claro que no tiene pensado cancelar sus presentaciones próximas. “Me voy a seguir presentando, pura ver** que me matan y chin*** todos a su madre”, sentenció.

Después, la influencer recordó como en el pasado una adivina le dijo que moriría joven, algo que ha comentado a sus seguidores en el pasado: “Si me matan por decir verdades pues ni modo, si me matan por hocicona, ni modo. Yo a este pende** no le debo nada de respeto ni una disculpa”, agregó, “si muero, sería leyenda”.