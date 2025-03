Yeri Mua: el reguetón mexa no está ni al 50%, hay mucho talento por descubrir

Para la cantante mexicana Yeri Mua, el reguetón mexicano aún tiene un espacio para crecer y convertirse en un subgénero dominante en la escena musical internacional pues, a su consideración, “no está ni en su 50 por ciento de su potencial”, comentó ayer en conferencia de prensa en la capital del país.

“El reguetón mexicano no está al 100 por ciento y hay mucho talento por descubrir, es un subgénero que está gateando, tiene que crecer, tiene que empezar a caminar, luego correr, ya cuando esté en charts globales”, explicó la veracruzana.

En ese sentido, la intérprete de “Nena Moxita” espera que pronto aparezca alguna figura que proyecte al máximo este estilo musical. “Tiene que llegar alguien porque hay mucha gente en todo México, que es sumamente talentosa, que está a lo mejor ahí, que se sube a un autobús a cantar, a echarse unas canciones acá bien locochonas. A lo mejor ese chavo que está cantando ahorita pidiendo una moneda, a lo mejor sea el verdadero güey que va a venir a volver el reguetón mexicano mundial”, dijo.

Durante la conferencia de prensa, la cantante anunció su próximo concierto en el Pepsi Center de la Ciudad de México, el cual tendrá lugar el 30 de mayo como parte del Traka Tour. Ya lo considera un parteaguas en su vida.

“El show es el más importante que voy a tener en mi carrera y va a marcar un antes y un después. Voy a interpretar muchas canciones que yo muero porque ya mis fans escuchen. Ahora que he estado en el proyecto de mi nuevo álbum, he sido también partícipe de las letras. En este show ya daré a conocer todos estos pensamientos, esas canciones que salen de mi corazón”, compartió.

Sobre este evento, Yeri Mua pronosticó que será aún más espectacular que su presentación del Flow Fest del año pasado, pues interpretará canciones del que será su primer álbum. Además, contará con algunas sorpresas e invitados, como la argentina La Joaqui.

“Se vienen muchas sorpresas. Quiero que la gente vea cómo puedo bailar, cantar, dar show, peluquear y servir. Que vean que soy una gran representante del género, pero que no solamente puedo llegar hasta el reguetón mexicano, sino hacia otros lugares”, expresó.

La cantante mexicana de 23 años, enfundada en un vestido lila brillante con botas plateadas y una peluca roja, también compartió su emoción por el tour que dará en algunas ciudades de Texas, en Estados Unidos, donde espera lleno total.

EL TIP: Yeri Muafue reconocida como Artista del año en los TikTok Awards 2025, destacando a la influencer por la conexión con sus seguidores.

“Este año también quisimos experimentar y llevar mis sonidos allá. Ha sido muy sorprendente la buena respuesta que he tenido. He hecho sold out en la mayoría de los lugares donde me he presentado, la gente me ha recibido con un gran cariño”, contó.

Con su estilo desenvuelto y carismático, la Reina del Reguetón Mexa compartió que, aunque busca combinar su parte influencer con la artística, recientemente ha apostado más por la segunda. “Ha sido un proceso muy difícil y todavía me cuesta, porque de repente me levanto y quiero agarrar mi teléfono y platicarles todo de mi vida a mis seguidores, porque era a lo que estaba acostumbrada, pero ya no puedo hacerlo tanto, porque estoy más enfocada en la música, y mi enfoque es 100 por ciento ahí”, comentó.

Yeri Mua también tuvo oportunidad de compartir la importancia de cuidar la salud mental, pues para ella misma ha sido un tema importante. “No me da pena admitirlo, porque yo también voy al psiquiatra, ni modo, todos estamos bien pinches locos, pero hay que entendernos y eso es lo que te va a ayudar. Nadie te va a ayudar mejor que el que le sabe a tu cabecita”, dijo.

Asimismo, pidió que las mujeres que estén atravesando por momentos difíciles o sean víctimas de violencia se acerquen a los especialistas, pues en su experiencia “no hay nadie mejor a quien tú le puedas pedir un consejo que a un terapeuta, a un psicólogo y ése es el mejor consejo que yo le podría dar a una mujer, porque no todas están listas para soltar a un hombre del que se sienten aferradas”.

Finalmente, Yeri Mua externó que ella nació para ser una artista en el amplio sentido de la palabra. “Yo nací para lo que yo me dedico hoy en día. Entonces, yo creo que ‘científicamente’ estoy hecha para lo que hago y espiritualmente también. Creo que desde muy chiquita sabía que quería ser una estrella, sólo no sabía qué tipo de estrella”.