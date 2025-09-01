¿Qué es la F.E.S. que amenazó de muerte a Yeri Mua?

El pasado domingo 31 de agosto, Yeri Mua alertó al público en redes sociales al revelar que está recibiendo amenazas de muerte por un grupo identificado como F.E.S. que la influencer calificó como ‘una bola de chamacos miados’.

Yeri Mua se dio cuenta de las fuertes amenazas que recibe por el grupo F.E.S. por lo que dio a conocer que emprenderá acciones legales en su contra e hizo responsable al influencer Lonche por lo que pueda sucederle.

Y es que una de las principales advertencias que recibió ella fue para que no se presentara en Tijuana el próximo 14 de septiembre en una Feria donde compartirá escenario con El Malilla. “Me voy a seguir presentando, pura ver** que me matan y chin*** todos a su madre”, sentenció.

¿Qué es la F.E.S?

Se sabe que F.E.S. es la comunidad de seguidores del influencer conocido como Lonche, quien habla con ellos a través de plataformas de transmisión en vivo como Kick y otras redes sociales.

En los últimos meses, a Lonche le han preguntado qué significan las siglas de su comunidad. Si bien en momentos se ha negado a decirlo al asegurar que es algo que solo saben los verdaderos fans, también ha llegado a decir que significa Familia Estamos Siempre unidos.

Sin embargo, en redes sociales mencionan que en realidad significa Fuerzas Especiales Simio o Fuerzas Especiales Sinaloa. Lo que ha llamado la atención en redes sociales es la manera de actuar de los fans del influencer en su polémica con Yeri Mua.

Esto porque se viralizaron publicación en plataformas como X donde comparten la supuesta ubicación de la casa de la joven, pero también amenazas verbales y con armas mostrando imágenes de los seres queridos de la joven mientras le exigen que se retracte de sus declaraciones.

Son varios los videos de esta comunidad donde comparten imágenes de armas e incluso las accionan mientras las amenazas se encuentran escritas en la publicación.

Yeri Mua recibe amenazas de muerte y lo denuncia ı Foto: Captura de pantalla de X

Yeri Mua habla de las amenazas de F.E.S.

Por su parte, la cantante ha mencionado que llevará las amenazas a una instancia legal, por lo que prefiere no hablar completamente sobre el tema. Sin embargo, la veracruzana reafirmó que sí tomará precauciones para cuidar a sus seres queridos.

Una vez más, la influencer hizo responsable a Lonche por lo que le pueda pasar: “Hace rato en un en vivo dijo que agradece a su gente por amenazar de muerte”, comentó Yeri Mua, motivo por el que ha querido buscar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien nombró “la mujer más chingona de México”.