Reviven VIDEO donde Yeri Mua dijo que moriría joven y de forma trágica, tras amenazas de F.E.S

Yeri Mua se encuentra en el ojo de la polémica desde el fin de semana pasado, cuando denunció las amenazas de muerte que ha recibido por un grupo llamado F.E.S, la comunidad de seguidores del influencer Lonche.

Las amenazas de muerte contra Yeri Mua despertaron alerta en el público y la cantante admitió recientemente que no le tiene miedo a la muerte, al recordar que una gitana le dijo desde los 15 años que morirá joven.

La forma en como se le quiebra la voz al final 😭💔 mi chiquita @yerimua estamos contigo 🫂❤️‍🩹pic.twitter.com/xBI2DhoHGj — Anna Karenina :🧚🏻‍♀️🩷✨ de chava's versión: (@KaremyyyBursin) September 1, 2025

“No le temo a la muerte porque yo sé que el día que me vaya a la tumba, me voy a ir bien contenta. Porque he vivido mi vida, he honrado a mis padres, les he dado todo a mi familia y les he demostrado a mis fans que soy una vieja llena de ovarios, que no se deja”, sentenció en un reciente encuentro con los medios.

¿Yeri Mua morirá joven? Reviven predicción de una gitana

En redes sociales ha comenzado a circular de nuevo un video de hace varios años de la influencer, quien en ese entonces no había incursionado en la música. La famosa cuenta que se le acercó una gitana afuera de la casa de Hernán Cortés.

Yeri tenía 14 años de edad en ese entonces y se estaba tomando fotos para sus XV años. Cuando terminó, la bruja se acercó: “Me pidió leerme la mano”, cuenta y asegura que predijo el gran éxito que tendría en lo que se propusiera y que sería famosa.

“Van a haber muchas traiciones, te tienes que cuidar de tu alrededor y vas a morir joven”, le dijo la gitana en el lado negativo de lo que enfrentaría en su vida. “Tenía 14 años, yo no había iniciado las redes sociales, era una niña normal”, contó.

“Esa fue de las cosas que más me han dado miedo, pero espero que lo último no se cumpla”, contó a sus seguidores en ese entonces, aunque también dijo que en su momento no le creyó a la mujer.

Dijo que si bien Yeri intentó pagarle, la gitana se rehusó y que también le dijo que no pudo dejar de verla en mucho rato, por lo que necesitaba leerle la mano. “Me dijo que mi muerte iba a ser muy trágica. Muy trágica”, agregó.

Los videos de hace años han resurgido en medio de las amenazas que recibió recientemente Yeri Mua y piden que no se haga realidad la predicción de la gitana, aunque otros creen que su destino ya está sellado.