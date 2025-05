Yeri Mua que dice que se va a morir joven: ‘Me van a arrebatar la vida’ | VIDEO

La celebridad de Internet Yeri Mua hizo una impactante revelación en un podcast al que fue invitada y señaló que una adivina le predijo una muerte joven, algo que por su puesto no le gustó nada a ella y hasta la asustó.

La cantante mexicana asistió a una entrevista en la que estuvo recordando cosas de su pasado y reveló una experiencia aterradora que la dejó marcada hasta la actualidad.

Yeri Mua contó que cuando era muy joven, a los 14 años, una mujer se le acercó y le dijo que le iba a leer la mano, la famosa señaló que al inicio ella se rehusó, pues pensó que la mujer solo quería dinero.

Sin embargo, la adivina le dijo que no lo quería hacer por dinero, sino que algo dentro de ella le decía que tenía que hacerlo.

“Cuando tenía 14 años fue a la casa de Hernán Cortés a tomarme mis fotos de quince años, había una señora que se me quedaba viendo muy raro y se me acercó y me dijo: ‘oye, es que yo necesito leerte la mano’, yo creía que ella quería dinero”, contó la cantante de “Chupón”.

Yeri Mua, famosa, pero ¿con vida corta?

La beauty blogger Yeri Mua señalo que la mujer que se acercó a leerle la mano le dijo que iba a tener fama y fortuna cuando fuera más grande, pero que se moriría joven, que alguien le iba a arrebatar la vida.

“Ella me dijo: ‘Yo te la quiero leer porque veo algo en ti’. Me la leyó y me dijo que iba a ser muy famosa, que iba a tener mucho éxito y que iba a lograr muchas cosas. Lo único que no me gusta que me dijera fue que iba a morir joven”, mencionó la cantante.

Me dijo como que disfrutara todo en el momento porque me iban a arrebatar la vida o algo malo me iban a hacer y que yo tratara de disfrutar todas las bendiciones Yeri Mua



La cantante mexicana señaló que no sabe si realmente ese día va a llegar en el que supuestamente le quiten la vida, además, de que aseguró que ella se ha dado cuenta de que lo que dicen las cartas o la lectura de mano no es una sentencia,

“Ese momento era lo queme aparecía, pero a lo mejor y ya no, a lo mejor pude esquivar esa curva de la vida, pero nunca se sabe”, mencionó la artista.