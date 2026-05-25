La Mujer que se Marchó, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La Mujer que se Marchó es un drama chino en el que una mujer recupera su poder después de que la tratan de humillar, al desconocer cuál es el poder que tienen en realidad.

¿De qué trata La Mujer que se Marchó?

La Mujer que se Marchó sigue la historia de Ana, una mujer que siempre mantuvo en secreto su origen poderoso. Ella no estaba interesada en ser admirada, sino en impulsar la carrera de su esposo, Enrique, a quien amaba con locura.

La Mujer que se Marchó ı Foto: Especial

Ella pensaba que era correspondida por su pareja y que vivían en armonía juntos, hasta que llegó la amante de él, quien trató de provocarla de la forma más baja para dejarla humillada.

Sin embargo, aquel momento de tensión era lo que necesitaba Ana para finalmente liberarse y volver a su lugar de poder, para que no se vuelvan a acercar a ella. En inglés, el drama lleva el nombre They Thought She Married Up.

¿Dónde ver La Mujer que se Marchó?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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