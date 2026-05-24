Adiós, esposo perdedor, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Adiós, esposo perdedor es un drama que muestra a una mujer entregada a su marido que es traicionada por su esposo en un día especial, lo que la lleva en una espiral.

¿De qué trata Adiós, esposo perdedor?

Adiós, esposo perdedor sigue la historia de la heredera Adeline borró su identidad para casarse con Chase, un hombre que pagó su devoción con traición, una amante y un aborto espontáneo. Despojada de todo, ella regresa con su poderosa familia dispuesta a quemar el mundo de Chase.

Adiós, esposo perdedor ı Foto: Especial

Pero cuando un misterioso barman la salva una noche, Adeline descubre que él ha estado esperando ocho años para volver a encontrarla. ¿Arriesgará su corazón una vez más?

¿Dónde ver Adiós, esposo perdedor?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Sané el corazón de un millonario: Natalia Pinto era una chica de campo que fue obligada a casarse por su madrastra y traicionada por su novio, terminó casándose de imprevisto con Camilo Braga, el millonario de Nubella que estaba “discapacitado” por un trauma psicológico. Con su sinceridad, lo ayudó a ponerse de pie nuevamente. Gracias a su talento, logró destacar como diseñadora de joyas y descubrió que era la hija perdida de una maestra de joyería. Finalmente, juntos vencieron a los malvados y alcanzaron el éxito profesional y la felicidad.

Ya no soy su niño consentido o Cicatrices Frescas, Viejas Heridas: César Suárez era el niño consentido que vivía en Puerto Azul y parecía tener una vida perfecta. Él sufrió la traición de su esposa y su amiga de la infancia. Después de la trágica muerte de su hermana Felicia, activó un misterioso teléfono para iniciar su venganza. El niño mimado de antes dejó de existir.

Él se buscó una amante, yo elegí el cielo: Emily es una joven que siempre quiso ser piloto, pero un embarazo que no esperaba hizo que le diera el puesto de capitán a su esposo Ethan y se volviera ama de casa por el bienestar de su familia. En el séptimo aniversario de su matrimonio, lo encontró con otra y murió en un accidente de avión tras darse cuenta de que su confianza fue traicionada de la manera más cruel por el hombre que decía amarla.