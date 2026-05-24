Hoy no me puedo levantar regresa con el elenco original: Fechas, boletos y dónde serán las funciones

Hoy no me puedo levantar regresa a los escenarios de la Ciudad de México después de 20 años con una temporada especial donde veremos de regreso en el escenario al elenco original que comenzó con el fenómeno musical en el 2006.

La producción ha confirmado la participación de Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Valeria Vera, Gerardo González, Erika Tahís, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa y Jannette Chao, quienes formaron parte de la primera edición de Hoy no me puedo levantar.

El anuncio provocó emoción entre los fans de la obra que reúne canciones icónicas de Mecano. “20 años después celebramos su llegada a México” fue la imagen que generó emoción en redes sociales.

Fechas y dónde serán las funciones de Hoy no me puedo levantar

El regreso se llevará a cabo del 25 de julio al 8 de agosto en el Centro Cultural Teatro 1 con únicamente 14 funciones, por lo que se trata de una experiencia única.

La historia de Hoy no me puedo levantar sigue a dos jóvenes que dejan su pueblo para perseguir el sueño de triunfar en Madrid con su propia banda en los años 80’s. La trama aborda temas como la libertad, la música y los excesos en medio de una etapa de transformación cultural.

Uno de los elementos que la llevó a alcanzar el éxito fue reunir canciones icónicas de Mecano como “Hijo de la luna” y “Cruz de navajas” que ayudaron a que se convirtiera en un referente del entretenimiento en español.

A través de diferentes temporadas, el musical contó con la participación de grandes estrellas del entretenimiento mexicano como Danna Paola, María León, Belinda y Yahir.

Se espera encontrarnos con la misma historia y esencia de la versión original, pero con una nueva producción que promete dar de qué hablar en el público mexicano.

Boletos y preventa

La preventa Banamex estará activa del 24 al 28 de mayo a través de Ticketmaster, con la posibilidad de adquirir boletos a meses sin intereses.

Los precios van de los mil 860 pesos hasta los 3 mil 968 en la zona VIP Oro. También hay un espacio exclusivo con el nombre Banamex que comprende las primeras filas al centro, la cual tiene un costo de 4 mil 216 pesos mexicanos.

El regreso de Hoy no me puedo levantar representa uno de los momentos más comentados para la cartelera de entretenimiento en México durante 2026.