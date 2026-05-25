El nombre de Aratz Lakuntza ha resonado en las últimas horas después de que junto con Alvar Seguí, hiciera historia en Supervivientes 2026 al participar en la Noria Infernal más larga, una prueba en la que superaron los 22 minutos por su fuerza de voluntad.

¿Quién es Aratz Lakuntza de Supervivientes 2026?

Aratz Lakuntza es un joven vasco de 26 años de edad nacido en 1999, quien actualmente es un referente en el mundo del deporte en Euskadi y en más de una ocasión ha defendido su región en diversas competencias.

Es entrenador personal, pero desde hace tiempo se ha enfocado en el deporte de obstáculos, donde ha logrado destacar gracias a su fuerza, agilidad y resistencia física.

La Federación Internacional de Deportes de Obstáculos, OCR por sus siglas en inglés, es una carrera de obstáculos en la que se combinan el running con otras pruebas de resistencia, habilidad, fuerza, agilidad, coordinación. En la misma, se ha coronado como campeón en el pasado.

El concursante obtuvo la medalla de oro en 2024 en el mundial de esta disciplina en la categoría de 25-29 años en larga distancia (15 km) y en corta (3 km). Mientras que en la categoría mixta se hizo con el bronce.

Antes de Supervivientes, Aratz ha participado en El Conquistador del Fin del Mundo, otro programa de telerrealidad que reta a los participantes del show a exigirse más allá de lo común.

Sobre aquella participación anterior, el joven comentó en una entrevista pasada para El Relevo: “Ayunos de más de 24 horas, 48 horas, me metía tres veces a la semana al mar vestido, con camiseta, pantalón y zapatillas, y hacía una transición por la arena, simulando una prueba del programa”, dijo.

Además del deporte de obstáculos, Aratz también disfruta de otras disciplinas lejos de las cuerdas, las pistas de atletismo, las barras y las carreras. En ese sentido, le gusta el snowboard y viajar, las quedadas con sus seres cercanos y el buen comer.

En su cuenta de Instagram, Aratz Lakuntza tiene 17,4 mil seguidores. En el perfil, comparte principalmente contenido relacionado con el ejercicio y se define como un “pro athlete”.

Además, es dueño de la Pensión Aristizabal, un sitio para los visitantes de Donostia, que se encuentra en el centro del municipio español de donde es originario.