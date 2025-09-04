Lonche advierte a Yeri Mua que tomará medidas legales y niega ser un ‘narco-streamer’

Luego de que Yeri Mua denunciara las amenazas de muerte hechas presuntamente por la comunidad de fans de Lonche de Huevito, el influencer advirtió que tomará medidas legales contra la cantante. También aseguró que la narcomanta compartida en redes sociales supuestamente dedicada a ella es la manta que dejaron para Peso Pluma en Tijuana, en el 2023, pero fue editada.

Del mismo modo, Victor Ordoñez, nombre real del creador de contenido, comentó con molestia que su imagen pública ha sido manchada, pues no está relacionado con el crimen organizado ni ha incitado a sus seguidores a intimidar a Yeri. Y declaró que las fans de la intérprete de “BFF” han acosado a su novia quien, dijo, no tiene que ver con este problema.

Lonche advierte a Yeri Mua que tomará medidas legales

El 31 de agosto Yeri Mua denunció que había recibido amenazas de muerte a través de sus redes sociales, surgidas por una presentación que tenía programada en la Feria de Tijuana el 14 de septiembre junto a El Malilla. La cantante identificó a quienes le enviaron mensajes como integrantes del grupo F.E.S., que serían los fans de Lonche de Huevito.

En diversas publicaciones del grupo F.E.S. aparecen fotos supuestamente de la casa donde vive la artista y su familia. Además, circula un video donde se aprecia una narcomanta presuntamente dirigida a la creadora de contenido donde se lee: “Será tu última presentación, esto por irrespetuosa y lengua suelta. Te presentas y te vamos a partir toda su m*dre”.

Tras estos mensajes intimidatorios, Yeri Mua compartió en su historia de Instagram un mensaje donde responsabiliza a Lonche de Huevito en caso de que le suceda algo malo. “No sé qué tipo de nexos con el narcotráfico tenga Lonche, pero miedo no tengo porque no le debo nada a nadie”, comentó.

En entrevista con Victor Lagunas el influencer Victor Ordoñez, mejor conocido como Lonche de Huevito, dijo que desde que inició a publicar contenido en redes sociales, hace cinco años, no había estado involucrado en polémicas. “Todo el que me conoce sabe que no soy una persona de problemas, me avergüenza que me relacionen con esta persona (Yeri Mua), y más por una polémica de este estilo”, expresó.

Del mismo modo, Lonche de Huevito negó ser un “narco-streamer”, como lo llamó Yeri, y consideró que acusarlo de estar relacionado con el crimen organizado es grave.

Además, en la transmisión en vivo de Instagram el creador de contenido dijo que ya se asesoró y podría denunciar penalmente en Estados Unidos y en México a Yeri Mua por difamación. “Mis abogados me dicen: ‘donde tú quieras meter la demanda, tienes las de ganar porque no te has pronunciado sobre el tema, ellas y su gente se han encargado de manchar tu imagen, y eso sí es un delito”, afirmó.

Agregó que, contrario a lo que comenta la gente sobre que él perderá su visa por este problema, él es ciudadano estadounidense y mexicano y no perderá sus derechos. “Nací en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, a mí la ciudadanía no me la van a quitar, ni aunque yo haga lo que sea”, dijo.

También aclaró que sus fans amenazaron a Yeri “porque quisieron” y dijo que no incitó al grupo F.E.S. a intimidarla. “Yo no soy ni un tutor, ni un psicólogo. No soy nadie para aconsejar a personas que hagan o no hagan algo, la educación viene desde la casa”, comentó.



