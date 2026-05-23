Mexicana Marina de Tavira gana en Cannes

LA ACTRIZ mexicana Marina de Tavira, junto a las intérpretes Daniela Marín Navarro y Mariángel Villegas, fueron galardonadas en el Festival de Cannes, ayer, a Mejor Interpretación Femenina dentro de la sección Una Cierta Mirada por su desempeño en la película Siempre soy tu animal materno.
A través de redes sociales, la artista agradeció a sus compañeras y a la cineasta Valentina Maurel. “Desde México, celebro con gran alegría este reconocimiento al cine que hacemos en América Latina. Gracias Cannes por abrir esta mirada”, escribió.