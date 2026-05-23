Mexicana Marina de Tavira gana en Cannes

LA ACTRIZ mexicana Marina de Tavira, junto a las intérpretes Daniela Marín Navarro y Mariángel Villegas, fueron galardonadas en el Festival de Cannes, ayer, a Mejor Interpretación Femenina dentro de la sección Una Cierta Mirada por su desempeño en la película Siempre soy tu animal materno.

A través de redes sociales, la artista agradeció a sus compañeras y a la cineasta Valentina Maurel. “Desde México, celebro con gran alegría este reconocimiento al cine que hacemos en América Latina. Gracias Cannes por abrir esta mirada”, escribió.

Marina de Tavira brilla en Cannes al recibir premio ı Foto: Reuters