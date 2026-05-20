¿Qué le pasó a Paola Suárez? Esto se sabe del accidente

La noche del martes 19 de mayo se reportó que la influencer Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, habría sufrido un aparatoso accidente vial en León, Guanajuato. De acuerdo con usuarios de X, antes Twitter, el hecho ocurrió sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos de León, en la zona de los Héroes.

La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores y amigos, quienes rápidamente difundieron mensajes en redes sociales preguntando si se encontraba a salvo. En La Razón te contamos lo que se sabe de su estado de salud y qué habría originado el choque.

Paola Suárez habría sufrido un aparatoso accidente de auto, ¿qué le pasó?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente de auto de Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando la camioneta Ford color rojo en la que viajaba terminó impactándose contra la parte trasera de un camión repartidor de la refresquera Pepsi.

Diversos usuarios difundieron en X, antes Twitter, fotos y videos del choque, donde se aprecia que el vehículo de La Perdida quedó severamente dañado de la parte frontal y con las bolsas de aire activadas.

APARATOSO ACCIDENTE



La influencer Paolita Suárez sufrió un accidente en carretera, su camioneta impactó con un camión de Pepsi. La influencer fue trasladada a un hospital. pic.twitter.com/V4eomKDxcn — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 20, 2026

Según La Tía Sandra, usuario de X, fuentes cercanas a Seguridad Pública habrían señalado de manera extraoficial que antes del choque habría ocurrido una discusión o confrontación con otra persona. Presuntamente, un hombre se atravesó frente a la camioneta para impedir que Paola Suárez se retirara del lugar, lo que la habría llevado a maniobrar para esquivarlo y evitar atropellarlo, pero terminó por impactarse contra el camión refresquero.

También se comenta que el hombre lesionado podría tratarse de un familiar o alguien cercano a la influencer, relacionado con problemas personales; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

La camioneta de Paola Suárez fue retirada con apoyo de una grúa y trasladada para las investigaciones correspondientes, mientras agentes viales realizaban el peritaje para determinar cómo ocurrió exactamente el accidente.

Lo que llamó la atención es que en redes sociales se asegura que Paola no fue localizada en el sitio del percance ni en hospitales cercanos, lo que aumentó la incertidumbre sobre su estado de salud.

La situación provocó que usuarios de redes sociales alertaran a Wendy Guevara, amiga de la creadora de contenido, quien interrumpió un en vivo para acudir al lugar del accidente. Wendy declaró: “Pasó algo medio turbio, raro... no lo puedo platicar hasta que lo platique la persona. Tengo que terminar el en vivo, perdón”.

📍 MOMENTO EXACTO en que le avisan a WENDY GUEVARA del accidente que sufrió PAOLITA SUÁREZ‼️😱



La noche de este martes 19 de mayo se reportó que PAOLA tuvo un fuerte percance vial sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos del de León , en la zona de los… pic.twitter.com/BDoaOPF0NR — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 20, 2026

Por su parte, Alexa, otra amiga cercana de Paola Suárez, tranquilizó a los seguidores al asegurar que La Perdida goza de buen estado de salud tras el accidente. “Yo sé que está bien, me consta que está bien. Ya está en un lugar seguro. Ella, saben que como todas nosotras tenemos altas y bajas. Ya saldrá mañana o pasado a hablar de lo que pasó. No les voy a contar porque no me compete”, afirmó.

Hasta el momento, Paola Suárez no ha emitido declaraciones al respecto.