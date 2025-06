Paola Suárez revela que le negaron la VISA ¿por ser trans? | VIDEO

Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, reveló que sufrió un trato diferente al momento de que se llevó a cabo la entrevista para tramitar su VISA, la cual no logró obtener, pues fue rechazada rápidamente.

A pesar de ser una creadora de contenido bastante conocida en México, parece que el perfil de Paola Suárez no fue aceptado por migración en Estados Unidos, por lo que rechazaron el trámite con el que buscaba obtener la VISA, que permite el acceso legal al territorio estadounidense.

Paola Suárez explica porqué le rechazaron la VISA

En un reciente episodio del programa de YouTube Pinky Promise, la influencer contó que no ha podido visitar los Estados Unidos porque su VISA fue negada hace unos meses, cuando trató de tramitarla, segura de que contaba con todo lo necesario para que fuera aceptada.

“Tuve mi cita, fui y dije ‘me la van a dar’”, aseguró, señalando que cuenta con propiedades, un auto, trabaja en una agencia de talentos y existe manera de comprobar sus ingresos.

Menciona que si bien estaba nerviosa, también “iba muy segura”. Llevaba un maquillaje discreto y una vestimenta formal. “En cuanto entré, no te miento, así te lo juro por mi San Juditas que un señor me vio”, cuenta.

En ese momento, Paola dudó en que fuera a obtener su VISA si se encontraba con el sujeto, dejando ver que había sido observada de forma poco amistosa.

“En cuanto llegue con él (el consul) me dijo ¿a qué vas para allá? y nada más se le quedó viendo a la pantalla, no duró ni 15 segundos y me dice ‘tu visa ha sido denegada”, contó.

Lejos de ofenderse por la situación, la creadora de contenido destacó como es probable que su permiso haya sido denegado por las políticas contra las personas trans en Estados Unidos.

“Andan quitando los permisos, muchos privilegios de las chicas trans”, recordó Paola Suárez, quien explicó que han pasado 4 meses desde que recibió la negativa, pero que no duda en pedir la VISA nuevamente el año que viene.

