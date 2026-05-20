La nueva serie coreana de Netflix, The Wonderfools, ha captado la atención internacional gracias a su mezcla de misterio y ciencia ficción. El elenco está encabezado por Cha Eun-woo y Park Eun-bin, dos actores reconocidos por su capacidad interpretativa.

A los protagonistas se suma Son Hyun-joo el actor que interpreta al malvado Dr. Ha Won-do, creador del Niño de la Eternidad, pieza clave en la trama de la produccción ambientada en 1999. Conoce la trayectoria del histrión de 60 años.

¿Quién es Son Hyun-joo, creador del Niño de la Eternidad en The Wonderfools?

Son Hyun-joo es un reconocido actor surcoreano nacido en 1965, quien tiene una trayectoria de más de tres décadas en cine y televisión. Ha participado en dramas como I Hear Your Voice, The Chaser y Secret Forest, lo que lo ha convertido en uno de los intérpretes más respetados de la industria.

En 2017, el histrión ganó el premio al Mejor Actor en el 39º Festival Internacional de Cine de Moscú por su papel en la película Ordinary Person.

En The Wonderfools, Son Hyun-joo interpreta a un líder de investigación sobrenatural, el Dr. Ha Won-do, personaje que también es señalado como el creador del Niño de la Eternidad, un caracter que simboliza su búsqueda de respuestas sobre la inmortalidad y el destino humano.

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완벽하진 않지만, 그래서 더 원더풀한 우리들, 원더풀스 pic.twitter.com/SGKvD0d8M9 — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) May 18, 2026

¿De qué trata The Wonderfools?

La serie The Wonderfools está ambientada en 1999. Sigue a un grupo de investigadores que se enfrentan a fenómenos inexplicables relacionados con la existencia del Niño de la Eternidad. A medida que avanzan en sus indagaciones, descubren secretos que ponen en duda la frontera entre la vida y la muerte.

Al mismo tiempo, un grupo de vecinos descubren que tienen poderes sobrenaturales, lo que cambiará sus vidas e incluso los pondrá en peligro.

Reparto de The Wonderfools

El elenco principal incluye a:

Cha Eun-woo , protagonista.

Park Eun-bin , actriz reconocida por Extraordinary Attorney Woo , protagonista.

Son Hyun-joo , como líder de la investigación y creador del concepto del Niño de la Eternidad.

Kim Hye-yoon y Lee Jae-wook complementan el universo narrativo de The Wonderfools.

Tráiler oficial de The Wonderfools

A continuación, te compartimos el tráiler de The Wonderfools, una serie disponible en Netflix desde el 15 de mayo.