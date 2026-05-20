¿Quién es Aya Cash? La actriz que interpreta a Klara Risinger en The Boys

Aunque la serie de The Boys ha llegado a su fin, no ha terminado el universo de héroes, pues ya se anunció que llegará una precuela llamada Vought Rising que explorará los años dorados de la maligna empresa, por lo que traerá de vuelta a varios personajes conocidos.

Uno de ellos será el de Aya Cash, quien en la segunda temporada de The Boys interpretó a Klara Risinger, la superheroína nazi conocida como Stormfront o Liberty, quien no podía envejecer y murió al final de su temporada, después de que se revelada su verdad.

Nuevos detalles de #VoughtRising, precuela de #TheBoys:



▪️ Contará el origen de Soldier Boy y Stormfront

▪️ Ambientada en los años 50

▪️ La trama seguirá un misterio de asesinato

▪️ Programada para estrenarse en 2027

▪️ La intención es que tenga múltiples temporadas pic.twitter.com/ib9i4Eozby — REACTION TIME (@reactiontimemx) May 18, 2026

La próxima serie incluirá también al personaje de Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles y estará ambientada en los años 50’s. La trama va a seguir el misterio de un asesinato y se espera que la primera de varias temporadas llegue en el año 2027, por lo que no nos quedaremos fuera del universo por mucho tiempo.

¿Quién es Aya Cash?

Aya Cash nació el 13 de julio de 1982. Es una actriz americana, quien ha participado en una amplia variedad de series, destacando por su papel como Clara Vought (también conocida como Klara Risinger o Stormfront) en la exitosa serie The Boys.

En la trama de la serie original de Prime Video, Klara es una superheroína que no envejece y cambió de identidad para ocultarlo. Rápidamente muestra que sabe mover a las masas y mantiene un romance breve con Homelander antes de ser descubierta y ser derrotada por el hijo de la esposa de Billy Butcher.

started The Boys season 2 and Stormfront is already a favorite but also i’ve seen a clip of her saying like “They’re genociding… white people” so i have no idea where this is gonna go??? are white supremacists gonna radicalize her??? pic.twitter.com/wvJpJhZdhb — megalopolisian cassietrion (@M0NK3Y_G1RL) May 20, 2026

La mujer de 43 años de edad fue criada como judía, pero no practica la religión en la actualidad. Fue alumna en la Escuela de Artes de San Francisco y se graduó de la Universidad de Minnesota en 2004, donde obtuvo un Grado Académico en Bellas Artes por Actuación.

Por un tiempo trabajó como mesera mientras buscaba que su carrera despuntara en Nueva York. Fue entonces que conoció al escritor y productor Josh Alexander, con quien se casó en 2012 tras 7 años de matrimonio.

Participó en series como Brotherhood, Law & Order, Law & Order: Special Victims Unit, Law & Order: Criminal Intent, Mercy y The Newsroom.

También formó parte de algunas películas, incluyendo The Oranges, Winter of Frozen Dreams, Off Jackson Avenue, Begin Again, The Bits In Between, Game Over, Man!, The Happy House y The Wolf of Wall Street.

Aya Cash también hace trabajo altruista, pues es embajadora de INARA, una ONG que ayuda a los niños refugiados que fueron afectados por la guerra de Siria y les ayuda a recibir atención médica.