Recientemente se dio a conocer que Prime Video canceló Gen V, el spin-off de The Boys, tras dos temporadas. La noticia causó miles de reacciones en redes sociales como X, antes Twitter, y TikTok, pues los fans de la serie creen que la empresa está cometiendo un error y han compartido su enojo y tristeza.

Ahora, miles de usuarios se preguntan sobre los motivos que tuvo Prime para no continuar con este proyecto, considerado exitoso; en La Razón de México te contamos lo que se sabe.

¿Por qué Gen V, spin-off de The Boys, fue cancelada?

Prime Video decidió no renovar la serie Gen V para una tercera temporada. Según se difundió, esto estaría alineando la estrategia con el final de The Boys, que concluye en su quinta temporada.

Aunque la historia de los jóvenes “supes” tuvo buena recepción al inicio, su audiencia cayó después del estreno de la segunda temporada, en 2025, lo que pudo influir en el plan de continuidad.

Otro factor importante pudo ser la muerte del actor Chance Perdomo en marzo de 2024, quien interpretaba a Andre Anderson, pues esto obligó a replantear la trama y afectó la producción.

Los productores ejecutivos de Gen V, Eric Kripke y Evan Goldberg, a través de un comunicado afirmaron: “Aunque nos encantaría poder continuar la fiesta una temporada más en Godolkin, estamos comprometidos a seguir desarrollando las historias de los personajes en la quinta temporada de The Boys y otros proyectos del VCU. Los volverán a ver”.

Esto da a entender que, si bien es definitiva la cancelación de la serie, los queridos personajes de esta producción participarán en The Boys y los espectadores podrían ver su desarrollo en la pantalla. Además, es claro que buscan enfocar su energía y recursos en nuevos proyectos como Vought Rising (2027) y The Boys.

¿Cuándo fue lanzada Gen V y qué actores participaban?

La primera temporada de Gen V se estrenó en septiembre de 2023. La segunda temporada de la serie concluyó en octubre de 2025, y será la última.

El elenco principal estaba integrado por: