La separación entre la conductora de televisión Marichelo y el músico Jorge D’Alessio, integrante de la banda Matute e hijo de Lupita D’Alessio, continúa dando de qué hablar. A unas semanas de que la hermana de Anahí confirmara, en una entrevista con diversos medios, que ya no vivía con su esposo, recientemente se difundió la presunta razón de esta ruptura.

Nuevas versiones apuntan a que D’Alessio habría engañado a su esposa Marichelo con su mejor amiga. Estas declaraciones han causado un fuerte impacto en redes sociales.

Jorge D’Alessio habría engañado a Marichelo con su mejor amiga, aseguran

De acuerdo con la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, el distanciamiento entre la famosa pareja se originó por la supuesta relación de Jorge D’Alessio con la mejor amiga de Marichelo.

En su canal de YouTube, la conductora explicó: “La situación que los llevó a esta separación fue aparentemente una amiga cercana de Marichelo que empezó muy conversadora con Jorge D’Alessio y que supuestamente cantaba”.

Jorge D'Alessio y Marichelo ı Foto: IG jorgedalessio

La comunicadora detalló que el músico habría intentado integrar a la amiga de Marichelo como corista de Matute, lo que levantó sospechas. “Empezó a descubrir que en uno de los viajes aparecía su amiga y Jorge la había metido dentro de la nómina (de Matute)”, señaló Ana María Alvarado.

Ante estas señales de infidelidad, Marichelo habría confrontado tanto a su esposo como a su amiga. Sin embargo, presuntamente ambos negaron cualquier relación más allá de lo laboral. “Lo triste para Marichelo fue doble, tanto de su amiga como de Jorge D’Alessio”, sentenció la periodista, subrayando la traición que habría sentido la conductora.

El caso ha generado gran debate en redes sociales, donde seguidores de Marichelo expresan su apoyo y lamentan que la ruptura esté marcada por una presunta traición de alguien tan cercano como su mejor amiga. Ana María Alvarado no mencionó el nombre de “la tercera en discordia”, pero usuarios ya especulan sobre la identidad de esta mujer.