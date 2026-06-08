¿Quién era y de qué murió la famosa actriz María Rosa Fugazot?

Recientemente, se dio a conocer la muerte de María Rosa Fugazot, una reconocida artista argentina que destacó por su amplia trayectoria en la industria del entretenimiento, siendo así un referente en el arte.

¿Quién era María Rosa Fugazot y de qué murió?

La artista nació el 20 de diciembre de 1942 y murió a los 83 años de edad el 7 de junio de 2026. Era actriz, comediante, cantante y vedette argentina, por lo que destacaba dentro del entretenimiento argentino.

"María Rosa Fugazot"



Porque encontraron muerta en su departamento a la actriz, de 83 años. pic.twitter.com/zixhxLqNqr — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 8, 2026

María Rosa Fugazot fue hallada sin vida en su apartamento en Buenos Aires y de momento, se investiga su causa de muerte. Efectivos policiales y personal médico acudió a su residencia tras un llamado de alerta por una persona descompensada.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 12, a cargo de Martín Parrando, que dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

Era hija de la actriz y vedette María Esther Gamas y de Roberto Fugazot. Tenía una hermana mayor. Debutó en teatro a los 15 años trabajando primero en comedia, y luego en varios géneros como el drama, la revista, shows, etc.

En 1966 debutó en cine con un pequeño papel en Las locas del conventillo, de Fernando Ayala y en 1967 se unió al elenco de Operación Ja-Já, de Hugo y Gerardo Sofovich, donde actuaron grandes cómicos como Fidel Pintos, Vicente La Russa, Juan Carlos Altavista, César Bertrand, entre otros.

Durante la década del 2000 actuó en ciclos de gran éxito como Durmiendo con mi jefe, Los Roldán y Amas de casa desesperadas. En 2008 realizó su última intervención cinematográfica hasta la fecha en Ningún amor es perfecto, de Pablo Sofovich. Y en 2011 y 2012 tuvo destacados papeles en El puntero y Sos mi hombre, respectivamente.

Desde 1970 estuvo casada con el actor César Bertrand. Sus hijos son el cantante Javier Caumont y el actor y director René Bertrand, fallecido en 2025.

En Agosto de 2024 disfrutábamos de su actuación en "Matar a Mamá", gran comedia en la que se destacaba María Rosa Fugazot. Qué pena ahora hablar de su partida. Gran actriz. QEPD. pic.twitter.com/4ejOJe0Pqx — Hernán Mundo (@HernanMundo) June 8, 2026

¿Quieres saber más?

¿Quién era y de qué murió Chunchuna Villafañe?

Muere James Handy, actor de ‘Top Gun’ y ‘Jumanji’; el hijo de su novia lo apuñaló

¿Quién es Aviana Olea, hija de Amy Adams, que deslumbra por su belleza?

Richard Gere, actor de Hollywood, elogia a Claudia Sheinbaum