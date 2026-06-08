¿Quién es Aviana Olea, hija de Amy Adams, que deslumbra por su belleza?

Amy Adams es una de las actrices más destacadas de Hollywood y durante el más reciente estreno de Cape Fear, producción donde coprotagoniza con Javier Bardem, deslumbró al aparecer acompañada por su hija Aviana Olea Le Gallo.

Con apenas 16 años de edad, Aviana Olea conquistó a los fans de la actriz de Hollywood por su parecido con su mamá Amy Adams y otras características que la convierten en una belleza única.

La joven heredó la melena pelirroja y la tez clara de su madre (aunque parece lucir un tono más claro por elección propia). Además, comparten la misma sonrisa, por lo que no cabe duda que si la joven quisiera formar parte de la farándula en el futuro, sería completamente aceptada por el público en general.

¿Quién es Aviana Olea Le Gallo?

Aviana nació el 15 de mayo de 2010 ocho años después de que sus padres comenzaran a salud tras conocerse en una clase de interpretación que los llevó a unir sus vidas.

Amy Adams y Darren Le Gallo se casaron cuando su hija tenía 5 años en una ceremonia íntima en el rancho de California de la pareja, destacando como un matrimonio que ha sabido mantener su vida privada al margen de la fama y los escándalos.

Darren Le Gallo ha sido el encargado de renunciar a su trabajo para ocuparse de la pequeña, y en una entrevista Amy Adams declaró que su vida era bastante discreta y consistía en trabajar, llevar a su hija al parque y tener citas semanales con su marido.

Hasta el momento, Aviana solo ha participado en la película de 2022 Desencantada, protagonizada por su madre y grabada cuando apenas tenía 12 años de edad. Olea tuvo un pequeño cameo en dicha producción de Disney.

Aunque no queda claro si la joven piensa seguir los pasos de la madre y volcarse a al actuación, es un hecho que la pequeña colaboración despertó en ella un interés por la interpretación que probablemente la pueda convertir en una celebridad a la que hay que prestarle atención en el futuro.

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