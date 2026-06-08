¡Es real! Así luce Scooby Doo para la nueva serie de Netflix | VIDEO

Los remakes de franquicias icónicas en plataformas de streaming siguen vigentes y ahora, Netflix compartió nuevos detalles sobre el live action de Scooby Doo, revelando la apariencia del icónico perro.

Netflix tendrá un Scooby Doo realista en su serie

Netflix mostró que utilizará a un perro verdadero para interpretar al personaje de Scooby Doo, una elección que se aleja de otras versiones en vida real de la franquicia de Hannah Barbera, pues siempre se había optado por un modelo animado del personaje.

Arriesgada decisión la de Netflix eligiendo a un perro de verdad como Scooby-Doo en su serie de acción real, en lugar de usar CGI como se había hecho anteriormente.



¿Veremos a este cachorro hablar, disfrazarse, andar a dos patas, temblar de miedo y comer sándwiches gigantes? pic.twitter.com/fZYdHsfe9q — Marta (@3martamp) June 8, 2026

De este modo, se obtenía un resultado más cercano al de la serie original, pues permitía una mayor gestualidad por parte del canino. Y es que la versión animada podía disfrazarse, andar a dos patas, comer sándwiches enormes y hablar, entre otras cosas.

De todo eso, se espera que se mantenga la capacidad del canino para tener una conversación con su mejor amigo, Shaggy Rogers, interacciones clave en los personajes.

Ahora, la versión que veremos será una mucho más realista que la de antecesores a la nueva pandilla de Misterio a la orden. Fue hace un par de semanas que Netflix compartió el primer vistazo a los personajes de Freddy, Daphne, Velma y Shaggy, pero se habían reservado la apariencia de Scooby hasta otro momento.

Primer vistazo a Scooby Doo en el live action de Netflix

Finalmente, la productora compartió un tráiler de la serie en la que se revela la apariencia del perro, quién sigue portando su característico collar azul. En el video, desde la perspectiva del can, recorremos un camino mientras él olfatea hasta que mira a los lejos a Shaggy.

A esta monada a la que no se le escapa un misterio 🔎 'Scooby-Doo: El origen' llega en 2027. pic.twitter.com/gyqzrtDcsP — Netflix España (@NetflixES) June 8, 2026

Es después de unos segundos de confirmarse el estreno para 2027 que aparece el perro en la pantalla, siendo abrazado por su dueño. El momento generó reacciones positivas en las redes sociales, quiénes consideraron que la elección de un perro real para interpretar a Scooby Doo era interesante, aunque un tanto arriesgada, cómo te mencionamos anteriormente.

¿De qué trata Scooby Doo: Origins?

La nueva serie de Scooby Doo para Netflix es una versión moderna de la franquicia. Según la sinopsis difundida por la plataforma, la historia se sitúa en un campamento durante el último verano de los amigos Shaggy Rogers y Daphne Blake, quienes se ven envueltos en un inquietante misterio que gira en torno a un cachorro de gran danés solitario.

Al parecer, el perrito podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural. A la investigación se suman Velma Dinkley y Fred Jones. El caso los arrastra a una pesadilla que amenaza con exponer todos sus secretos.

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