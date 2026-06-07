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Esta es la lista de las series renovadas y las que se cancelan

Conoce el futuro de varias tus producciones favoritas; algunas series tienen aseguradas temporadas hasta 2029

Conoce las series renovadas y canceladas
Conoce las series renovadas y canceladas Foto: Especial
Por:
Martha Díaz

Conoce el futuro de varias tus producciones favoritas de la televisión estadounidense como Grey’s Anatomy, Padre de familia o Los Simpson.

En La Razón te compartimos la lista oficial de las renovaciones que aseguran nuevas temporadas de las series y las cancelaciones que ponen fin a historias que te han acompañado por años.

Lista de series renovadas y las que se cancelan

De ABC

  • “9-1-1” — Renovada
  • “9-1-1: Nashville” — Renovada
  • “Escuela Primaria Abbott” — Renovada
  • “Grey’s Anatomy” — Renovada
  • “Alto potencial” — Renovada
  • “R.J. Decker” — Renovada
  • “El Novato” — Renovada
  • “Bata” — Renovada
  • “Shifting Gears” — Renovada
  • “Will Trent” — Renovada

De CBS

  • “Boston Blue” — Renovada
  • “CIA” — Renovada
  • “DMV” — Cancelada
  • “Elsbeth” — Renovada
  • “FBI” — Renovada
  • “País del Fuego” — Renovada
  • “El primer matrimonio de Georgie y Mandy” — Renovada
  • “Fantasmas” — Renovada
  • “Marshals” — Renovada
  • “Matlock” — Renovada
  • “NCIS” — Renovada
  • “NCIS: Orígenes” — Renovada
  • “NCIS: Sydney” — Renovada
  • “El barrio” Cancelada
  • “País del Sheriff” — Renovada
  • “Rastreador” — Renovada
  • “Watson” — Cancelada

De Fox

  • “¡Papá americano!” — Renovada oficialmente hasta la temporada 2028-29
  • “Control de Animales” — Renovada
  • “Mejor medicina” — Renovada
  • “Bob’s Burgers” — Renovada oficialmente hasta la temporada 2028-29
  • “Doc” — Renovada
  • “Padre de familia” — Renovada oficialmente hasta la temporada 2028-29
  • “Going Dutch” — Cancelada
  • “El Gran Norte” — Cancelada
  • “Grimsburg” — Too soon to tell (la temporada 3 se estrena en otoño de 2026)
  • “Krapopolis” — Renovada oficialmente hasta la temporada 2027-28
  • “Memoria de un asesino” — Renovada
  • “Asesinato en un pueblo pequeño” — Renovada
  • “Los Simpson” — Renovada oficialmente hasta la temporada 2028-29
  • “Universal Basic Guys” — Renovada oficialmente

De NBC

  • “Mentes brillantes” — Cancelada
  • “Chicago Fire” — Renovada
  • “Chicago Med” — Renovada
  • “Policía de Chicago” — Renovada
  • “La caída y ascenso de Reggie Dinkins” — Renovada
  • “Lugar de Happy” — Renovada
  • “La partida de caza” — Cancelada
  • “Ley y Orden” — Renovada
  • “Ley y Orden: SVU” — Renovada
  • “Médico de St. Denis” — Renovada
  • “Tropezar” — Cancelada

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