Esta es la lista de las series renovadas y las que se cancelan

Conoce el futuro de varias tus producciones favoritas de la televisión estadounidense como Grey’s Anatomy, Padre de familia o Los Simpson.
En La Razón te compartimos la lista oficial de las renovaciones que aseguran nuevas temporadas de las series y las cancelaciones que ponen fin a historias que te han acompañado por años.
Lista de series renovadas y las que se cancelan
De ABC
- “9-1-1” — Renovada
- “9-1-1: Nashville” — Renovada
- “Escuela Primaria Abbott” — Renovada
- “Grey’s Anatomy” — Renovada
- “Alto potencial” — Renovada
- “R.J. Decker” — Renovada
- “El Novato” — Renovada
- “Bata” — Renovada
- “Shifting Gears” — Renovada
- “Will Trent” — Renovada
De CBS
- “Boston Blue” — Renovada
- “CIA” — Renovada
- “DMV” — Cancelada
- “Elsbeth” — Renovada
- “FBI” — Renovada
- “País del Fuego” — Renovada
- “El primer matrimonio de Georgie y Mandy” — Renovada
- “Fantasmas” — Renovada
- “Marshals” — Renovada
- “Matlock” — Renovada
- “NCIS” — Renovada
- “NCIS: Orígenes” — Renovada
- “NCIS: Sydney” — Renovada
- “El barrio” Cancelada
- “País del Sheriff” — Renovada
- “Rastreador” — Renovada
- “Watson” — Cancelada
De Fox
- “¡Papá americano!” — Renovada oficialmente hasta la temporada 2028-29
- “Control de Animales” — Renovada
- “Mejor medicina” — Renovada
- “Bob’s Burgers” — Renovada oficialmente hasta la temporada 2028-29
- “Doc” — Renovada
- “Padre de familia” — Renovada oficialmente hasta la temporada 2028-29
- “Going Dutch” — Cancelada
- “El Gran Norte” — Cancelada
- “Grimsburg” — Too soon to tell (la temporada 3 se estrena en otoño de 2026)
- “Krapopolis” — Renovada oficialmente hasta la temporada 2027-28
- “Memoria de un asesino” — Renovada
- “Asesinato en un pueblo pequeño” — Renovada
- “Los Simpson” — Renovada oficialmente hasta la temporada 2028-29
- “Universal Basic Guys” — Renovada oficialmente
De NBC
- “Mentes brillantes” — Cancelada
- “Chicago Fire” — Renovada
- “Chicago Med” — Renovada
- “Policía de Chicago” — Renovada
- “La caída y ascenso de Reggie Dinkins” — Renovada
- “Lugar de Happy” — Renovada
- “La partida de caza” — Cancelada
- “Ley y Orden” — Renovada
- “Ley y Orden: SVU” — Renovada
- “Médico de St. Denis” — Renovada
- “Tropezar” — Cancelada
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