Spider-Noir: ¿Cuándo sale la serie con Nicolas Cage?

Se ha revelado el tráiler final de Spider-Noir, la serie protagonizada por Nicolas Cage que ya tiene fecha oficial de estreno y promete convertirse en uno de los proyectos más vistos de Marvel en el streaming actual.

La serie de Spider-Noir mezcla detectives, crimen y un estilo visual inspirado en el cine clásico como parte de una versión ambientada en el Nueva York de los años 30. Sin duda, se trata de una de las cintas más esperadas para los fans.

Nuevo póster de 'SPIDER-NOIR'.



Lanzamiento el 27 de mayo en #PrimeVideo. pic.twitter.com/TyrRLkwxcl — SitoCinema (@SitoCinema) May 18, 2026

¿De qué trata Spider-Noir?

La historia sigue a Ben Reilly, un detective privado venido a menos que años atrás era conocido como The Spider, el único superhéroe de Nueva York. Es una tragedia personal lo que lo obliga a confrontar su pasado.

El resumen oficial de FilmAffinity dice: “La historia sigue a Ben Reilly, un experimentado investigador privado en mala racha en el Nueva York de los años 30, que se ve obligado a enfrentarse a su pasado tras una tragedia profundamente personal, mientras la ciudad cuenta con un único superhéroe”.

Cabe mencionar que la historia no tiene una conexión directa con las películas animadas del Spider-Verse ni con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM); se trata de una producción de Sony Pictures Television para Amazon.

Tráiler de Spider-Noir

¿Dónde ver Spider Noir y cuándo se estrena?

La serie se estrenará este 25 de mayo de 2026 a través del canal MGM+ en Estados Unidos. Será dos días después, el 27 de mayo, que la serie llegará de manera global a Prime Video.

Todos los episodios estarán disponibles a partir del día de lanzamiento, por lo que los fans podrán maratonearla sin tener que esperar por episodios semanales.

Algo que llama la atención es que el público podrá ver la serie de dos maneras distintas. La primera se llamará “Authentic Black & White”, es decir que estará completamente en blanco y negro; mientras que la segunda edición, “True-Hue Full Color”, tendrá color tradicional.

La idea en ambos formatos es conservar la esencia del cine noir clásico y permitir que nuevos espectadores disfruten la historia con una estética moderna. La primera temporada de Spider Noir contará con un total de ocho episodios; cada episodio tendrá una duración aproximada de entre 40 y 45 minutos.

Nicolas Cage says he suggested shooting ‘SPIDER-NOIR’ in color because “teenagers don’t have much experience with black & white.”



“The dream is they watch it in color and then check it out in black & white, learn something and go ‘hey I wanna see some of these movie references.’… pic.twitter.com/AqTokIGt88 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 17, 2026

Elenco de Spider-Noir

El reparto principal también incluye a:

Nicolas Cage

Lamorne Morris

Brendan Gleeson

Li Jun Li

Jack Huston

Karen Rodriguez

Abraham Popoola

Andrew Caldwell

Whitney Rice

Lukas Haas

Brendan Gleeson interpretará a Silvermane, uno de los villanos principales de la serie y un poderoso jefe criminal; por su parte, Nicolas Cage encabeza el elenco como Ben Reily, el personaje inspirado en Spider-Man Noir.