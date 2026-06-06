Los Premios Tony 2026 están a unas horas de comenzar y los amantes del teatro esperan con ansias saber quiénes serán las figuras que se alzarán con el galardón en Nueva York.

La ceremonia para celebrar lo mejor del teatro y los musicales de Broadway es esperada por miles de seguidores que seguirán la transmisión para disfrutar de la gala en tiempo real. Además, la cantante Pink engalanará la noche al ser la anfitriona de la edición 80 de los premios, así como al presentar un espectáculo en vivo lleno de acrobacias aéreas.

Otra figura destacada en la programación es Rachel Zegler, quien entregará un homenaje especial a A Chorus Line, que recientemente celebró su 50 aniversario.

Mientras que la ganadora del Premio Tony Leslie Odom Jr. honrará a aquellos que hemos perdido este año con una conmovedora actuación de “Without You” de Rent, en honor al 30 aniversario del show.

Si no te quieres perder este evento único, conoce en La Razón de México cuándo y dónde puedes verlo.

Premios Tony 2026: Cuándo y dónde ver

La edición número 80 de los Premios Tony se llevará a cabo el domingo 7 de junio en el Radio City Music Hall de Nueva York, EU, un recinto emblemático que ha sido sede de grandes eventos culturales. La ceremonia comenzará a las 20:00 horas (ET), lo que equivale a las 18:00 horas en el centro de México.

La transmisión oficial estará disponible en CBS para Estados Unidos y en Paramount+, plataforma que ofrecerá acceso en México y otros países de Latinoamérica. Si optas por esta última opción, recuerda que debes contar con una suscripción activa en la plataforma para ver los premios.

Además, se espera que haya una cobertura especial en canales de entretenimiento de televisión de paga y en las redes sociales de los Premios Tony, donde se difundirán de inmediato los momentos más destacados de la alfombra roja y las presentaciones musicales.

Ahora ya sabes dónde ver la gala que promete una noche llena de emoción, música y talento que los espectadores podrán seguir desde cualquier parte del mundo.

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