Adiós a Marjane Satrapi, autora de Persépolis

La aclamada caricaturista y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, destacada defensora de los derechos de las mujeres y autora de Persépolis, murió a los 56 años, informó ayer la presidencia francesa.

“Su caída marca la pérdida de una de las principales figuras de la cultura francesa y de una artista dedicada a la libertad, cuya obra transmitió un mensaje universal y le valió un inmenso reconocimiento internacional”, señaló la presidencia francesa en un comunicado.

El presidente Emmanuel Macron y su esposa “rinden homenaje a una artista excepcional que transformó una infancia iraní en una fábula universal”, señaló el comunicado.

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El Tip: La cineasta ganó el Premio de la Fundación Princesa de Asturias en España en la categoría de Comunicación y Humanidades en 2024.

La cadena de noticias BFM TV y otros medios franceses informaron que Satrapi “murió de tristeza” poco más de un año después del fallecimiento de su esposo, el productor y actor sueco Mattias Ripa, según personas allegadas a la cineasta.

La Academia de Bellas Artes de Francia, de la cual era miembro, manifestó su profunda tristeza y rindió homenaje a “una apasionada defensora del cine y de la educación cinematográfica” que a comienzos de este año creó una fundación para ayudar a estudiantes internacionales a llegar a París para estudiar cine.

Marjane Satrapi es conocida por su cómic monocromático autobiográfico y la película Persépolis, un relato ambientado en la Revolución Islámica de su Irán natal.

Persépolis ganó el Gran Premio de la Crítica en el Festival de Cannes en 2007 y el César al Mejor Guion Adaptado en 2008, además de haber sido nominada al Oscar por Mejor Película de Animación ese mismo año.

MARJANE murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida” ı Foto: AP

La película, que detalla su vida en Teherán como la hija de dos intelectuales marxistas, es un recordatorio de que los iraníes son como cualquier otra persona, señaló Satrapi a The Associated Press en una entrevista en Cannes en 2007.

“Lo que queríamos decir es que, si tienes miedo de estas personas, mira más de cerca: tienen padres, tienen amantes, tienen esperanza, tienen historias”, subrayó en su momento.

En aquel entonces, las autoridades iraníes se manifestaron en contra de la inclusión de la película en Cannes y enviaron una carta a la Embajada de Francia en Teherán.

Satrapi nació el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, Irán, pero sus padres la enviaron a Viena, Austria, en 1983 para terminar sus estudios debido al extremismo en su país luego de la Revolución de 1979 que llevó al ayatola Jomeini al poder.

Sus novelas gráficas también incluyen Bordados y Pollo con ciruelas, que también fue adaptada al cine. Como realizadora, se dirigió a varias obras, entre ellas La banda de los Jotas y Madame Curie, una biografía sobre la física polaca Marie Curie.