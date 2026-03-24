Morris Gilbert: El teatro, un eterno moribundo que resiste

Morris Gilbert deja clara su postura frente al momento que atraviesa la industria teatral: no frenar, sino acelerar. Con más obras, nuevos espacios y dos apuestas en puerta, reafirma que su mejor celebración tras más de cinco décadas de trayectoria es seguir produciendo.

“Somos una empresa potente, establecida, hacemos muchísimas funciones a la semana”, afirmó en entrevista con La Razón, luego de una conferencia de prensa en el renovado Teatro Ofelia, rodeado de parte de su elenco, entre ellos Plutarco Haza, Mariana Garza y Raquel Garza.

El arranque de 2026 ha estado marcado por ajustes estratégicos. Dos mudanzas permiten mantener en cartelera sus producciones: TOC TOC, que está a punto de alcanzar las tres mil funciones, ahora se presenta en el Royal Pedregal, mientras Por la punta de la nariz reestrena el 1 de abril en el Teatro Ofelia, espacio que regresa a la vida con una renovación integral.

El Tip: EL FANTASMA de la ópera se encuentra en cartelera en el Teatro de los Insurgentes de miércoles a domingo.

Sobre este recinto, Morris Gilbert no escatimó entusiasmo. “Me encanta este teatro, su ubicación es inmejorable. Es un teatro boutique, con una historia impresionante”, señaló al destacar la intervención que incluyó mejoras en infraestructura, nuevas butacas y condiciones técnicas que buscan ofrecer mayor comodidad al público y mejores herramientas para los montajes.

La actividad no se limita a cambios de sede. Mejor Teatro mantiene siete producciones en cartelera y prepara un maratón de 81 funciones durante Semana Santa y Pascua, con títulos como El fantasma de la ópera, La nota y CLUE, además de promociones por el Día Mundial del Teatro para incentivar la asistencia.

Sin embargo, el movimiento más ambicioso está en lo que viene. Dos montajes ya en preproducción marcarán el siguiente paso de la compañía. El primero es Actividad Paranormal, una experiencia escénica de terror inspirada en el universo fílmico que promete llevar al público “al filo de la butaca”. El segundo es Amigos, adaptación de la historia basada en Intocables, centrada en la relación entre un hombre con discapacidad y su asistente, que mezcla humor y emotividad.

“Estamos llenos de novedades… y vienen dos cosas más”, adelantó Gilbert, quien aseguró que los proyectos llegan a él de forma casi intuitiva. “Siempre digo: no voy por las historias, éstas me buscan. Me llegan mágicamente”.

Con más de 117 actores trabajando actualmente en sus producciones y de cara al Día Mundial del Teatro, el próximo viernes, Morris Gilbert reflexionó sobre el estado de este arte.

“El teatro siempre es el eterno moribundo. Siempre se está muriendo, pero nunca se muere, gracias a Dios”, sostuvo. Para él, el reto principal está en la formación de nuevas audiencias: “Creo que a los jóvenes no los educan para tener sensibilidad, y ésa es una misión del teatro”.

Lejos de pensar en homenajes por sus más de 50 años de carrera, su enfoque es otro. “Mi festejo es seguir teniendo obras, acumulando funciones y darle trabajo a mucha gente”, afirmó.

Dejó claro que, frente a cualquier crisis, su respuesta será siempre la misma: más teatro.