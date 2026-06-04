El iHeartRadio Music Festival 2026 en Las Vegas confirmó un cartel que desde ya causa furor en redes sociales, pues contará con la participación de artistas internacionales muy populares.

La presencia de BTS como acto principal es la noticia que ha circulado en redes constantemente, convirtiendo al evento en uno de los más esperados del año. El grupo surcoreano regresa a los escenarios internacionales tras concluir su servicio militar, y su participación asegura una enorme audiencia global.

Conoce dónde y cuándo puedes ver el festival musical y quiénes son todos los artistas que conforman el line up.

BTS en el Festival iHeartRadio: ¿Dónde ver y quiénes son los artistas que completan el line up?

El festival se celebrará el 18 y 19 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas y podrá verse en transmisión especial a través de la plataforma oficial de iHeartRadio, además de canales asociados en televisión y streaming como Disney+ y Hulu.

La organización adelantó que habrá cobertura digital en tiempo real para que los fans de todo el mundo disfruten del espectáculo, en especial el ARMY.

“El iHeartRadio Music Festival consiste en reunir a los artistas más importantes de todos los géneros durante dos noches inolvidables, y la programación de este año refleja fielmente la increíble diversidad musical actual”, aseguraron en un comunicado Tom Poleman, director de programación de iHeartMedia, y John Sykes, presidente de empresas de entretenimiento.

Otros artistas que se presentarán en el Festival iHeartRadio

La rapera Cardi B y el cantante Benson Boone encabezan el Festival iHeartRadio de este año junto a BTS.

Artistas como Goo Goo Dolls, Kenny Chesney, Lainey Wilson, Major Lazer, Muse y Weezer también forman parte del line up. Se anunciarán más artistas próximamente, según informaron los organizadores en un comunicado.

El Festival iHeartRadio será presentado por Ryan Seacrest, el famoso conductor estadounidense de 51 años.

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