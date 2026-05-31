El FESTA 2026 de BTS ya tiene calendario oficial y ha generado una emoción enorme entre el ARMY. Este año la celebración adquiere un significado especial, pues será la primera vez que los siete integrantes participen juntos tras concluir su servicio militar obligatorio.

El regreso completo del grupo marca un nuevo capítulo en su historia y ha provocado una ola de entusiasmo en redes sociales. Conoce las actividades programadas para este 13 aniversario.

BTS FESTA 2026: Revelan calendario y actividades para el aniversario

Del 4 al 13 de junio, BTS ofrecerá una serie de contenidos exclusivos para sus fanáticas para celebrar el FESTA 2026 a lo grande. El calendario incluye actividades tradicionales y novedades que causan euforia en redes sociales.

El ARMY tendrá este año la BTS Family Photo, el esperado retrato grupal que cada año se convierte en pieza de colección. Además, habrá videos exclusivos con dinámicas especiales entre los integrantes.

BTS en la CDMX el jueves 7 de mayo ı Foto: X @bts_bighit

Del mismo modo, se anunciaron nuevos episodios de Run BTS! 2.0, que aportarán energía y diversión a la celebración.

El póster oficial del BTS FESTA 2026 fue publicado en redes sociales y llamó la atención del ARMY ya que incluye referencias visuales a distintas etapas de la trayectoria del grupo surcoreano. Los pequeños iconos que decoran el calendario evocan álbumes y conceptos emblemáticos de la banda, desde su debut en 2013.

Calendario del BTS FESTA 2026:

06/04 FOTO FAMILIAR DE BTS

06/05 ‘HOOLIGAN’ OFFICIAL PERFORMANCE VIDEO

06/07 NORMAL LOG

06/08 B SIDE FILM

06/10 RUN BTS! 2.0 TEASER

06/11 RUN BTS! 2.0

06/12 BTS THE 5TH ALBUM ‘ARIRANG’ (613 LIMITED EDITION PICTURE DISC VINYL)

06/12 RELANZAMIENTO DE ‘COME OVER’ OFFICIAL/ VIDEO CON LETRA

06/12-13 BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN BUSAN

06/13 20130613 FELICITACIONES

Calendario del BTS FESTA 2026 ı Foto: X @bts_bighit

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