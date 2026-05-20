BTS: Esta es la fecha en la que transmitirán su concierto EN VIVO en cines de México

¡Preparen las ARMY BOMBS! BTS regresará a las salas de cine en México a través de Cinépolis y Cinemex con la transmisión del concierto desde Busan en Corea del Sur próximo a llevarse a cabo. La fecha de la proyección será en una muy especial para ARMY y la propia agrupación de K-pop.

¿Dónde y cuándo ver el concierto de BTS en Cinépolis?

El concierto de la banda conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y JungKook desde Busan en el Asiad Main Stadium se transmitirá en cines de todo el mundo, incluyendo a México, donde podrá verse a través de Cinépolis y Cinemex.

BTS durante su segundo show en la CDMX, el sábado 9 de mayo ı Foto: X @bts_bighit

Será el próximo sábado 13 de junio que el concierto de BTS estará disponible en salas selectas. La transmisión se celebra el mismo día del aniversario por debut de la banda en 2013, por lo que se trata de una fecha importante para las fans.

De este modo, se festejarán 13 años de carrera de la agrupación surcoreana y ARMY México podrá disfrutar del momento y celebrarlo en la pantalla grande al ritmo de los grandes éxitos de la banda.

Hasta el momento, no se ha mencionado cuáles son los complejos en los que estará disponible la transmisión tanto en ninguna de las cadenas; sin embargo, se espera que haya una amplia disponibilidad, pues se espera que las salas con dicho contenido se abarroten.

Lo icónico que fue el #BTSWorldTourArirang, merece verse en el cine. 💜💖 pic.twitter.com/2KctyZZib8 — Cinépolis (@Cinepolis) May 20, 2026

Precio y preventa de boletos para los conciertos de BTS

En esta ocasión HYBE, la empresa a la que pertenece BTS, dio los detalles sobre de la venta de boletos, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de mayo. Para todo lo que debes saber sobre tus accesos a través del link btsliveviewing.com que forma parte de la compañía coreana.

La transmisión será a nivel global, por lo que se abrirá al mismo tiempo el 28 de mayo. Los horarios son a las 6AM PT, 9AM ET, 2PM BST y 9PM ICT. Ya hay posibilidad de suscribirte al sitio antes mencionado para actualizaciones, donde deberás llenar un formulario que incluye tu nombre, correo electrónico y zona en la que vives.

Sin embargo, también Cinépolis y Cinemex compartirán los detalles sobre los horarios y salas donde se transmitirá el evento que pinta para ser histórico para la agrupación de Corea del Sur.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el precio de los boletos para ver en cines la transmisión en vivo oficial del concierto de BTS, pero al ser un evento fuera de la cartelera regular, se espera un precio especial o que incluso cuente con algún combo exclusivo.