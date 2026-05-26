BTS X OREO: Fecha de lanzamiento de las galletas edición especial

No cabe duda que BTS es una de las bandas más influyentes a nivel internacional, la cual este 2026 ha arrasado con el arranque de su gira ARIRANG y ahora, suman una nueva colaboración a su lista.

Después de darse a conocer que el ramen oficial de BTS llegará a México, se dio una nueva noticia para quienes tienen una preferencia por lo dulce, pues la marca de galletas OREO tendrá una edición especial con sus galletas.

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Esta no es la primera vez que OREO colabora con un artista, pues ya en 2025 lanzó una edición especial de galletas con sabor a horchata junto a la imagen de Selena Gomez y ahora, los anaqueles prometen vaciarse gracias al grupo de k-pop.

Así anunciaron la colaboración de BTS con OREO

A través de redes sociales se hizo viral el video que muestra a RM de BTS mientras sostiene una de las famosas galletas, la cual en esta ocasión es de color morado, el tono característico para ARMY y la banda en general.

De fondo, se escucha la canción ‘Hooligan’, uno de los temas que forma parte de su álbum más reciente ARIRANG. Entonces, se muestra que el postre tendrá un sabor de panqueque de azúcar morena.

"BTS X OREO":

Porque se anunció la nueva colaboración de BTS con OREO pic.twitter.com/62GoJMfUpI — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 26, 2026

Asimismo, se mostró que la galleta tendrá un sello oficial con el nombre de BTS, un corazón y después el nombre de la marca. Después, se muestra como uno de los miembros del grupo de la un mordisco mientras que los otros asienten.

“La banda más grande del mundo, la galleta más grande del mundo”, publicaron en su cuenta de Instagram, donde muestran una versión breve del anuncio que desató diversas reacciones en redes sociales por los fans de al banda.

“Mi banda favorita y mi galleta favorita”.

“Algo que sí puedo comprar”.

“Los reconocí solo con sus pulgares”.

“La mejor colaboración”.

“OMG mis dos cosas favoritas. Amo a BTS y amo los OREOS”.

“Ah, ja, por eso Jimin estaba comiendo Oreo, así que era una pista de Park Jimin”.

¿Cuándo salen las galletas de BTS X OREO?

La colaboración estará disponible a partir del 8 de junio del 2026, por lo que falta muy poco para ver el producto en anaqueles en todo tipo de tiendas de conveniencia. También estará disponible en México.

Se espera que el producto consiga un gran éxito, al considerar el amor de ARMY por BTS y que seguramente las fans no querrán perder la oportunidad de probar el producto para determinar si les gusta o no.