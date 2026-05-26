Muere Sonny Rollins, saxofonista y coloso del jazz

Murió Sonny Rollins, conocido como el “coloso del saxofón”, quien era considerado la última figura de los grandes de la edad de oro del jazz. Su página oficial fue la que confirmó el fallecimiento del músico a los 95 años de edad.

“Con profunda tristeza e inmenso amor anunciamos el fallecimiento de Sonny Rollins”, informó la cuenta oficial del músico en la cuenta oficial de X. "El Coloso del Saxofón falleció esta tarde en su hogar en Woodstock, NY, a la edad de 95 años“, menciona.

It is with deep sorrow and profound love that we announce the passing of Sonny Rollins. The Saxophone Colossus died this afternoon at his home in Woodstock, NY at the age of 95. 1/2 https://t.co/6AGmFrB7x4 pic.twitter.com/OA0PzpPfGR — Sonny Rollins (@sonnyrollins) May 26, 2026

La cuenta oficial compartió una cita del saxofonista sobre la muerte: "Creo que cuando la persona creativa termina, continúa en la próxima existencia. Soy una persona que cree que esta vida no es el todo ni el fin de todo. Una persona espiritual no se siente así“, decía.

¿De qué murió Sonny Rollins?

Hasta el momento, no se ha especificado cuál fue la causa de muerte exacta del famoso u otros detales médicos sobre sus últimos días, por lo que se desconoce si alguna enfermedad afectó su vida antes del fallecimiento.

Sin embargo, se sabe que desde hace varios años, el músico lidiaba con severas complicaciones respiratorias y problemas físicos propios de su edad avanzada.

¿Quién era Sonny Rollins?

Nació el 7 de septiembre de 1930 en el barrio de Harlem. Creció rodeado de sitios emblemáticos para el mundo de la música como el Teatro Apollo y el Savoy Ballroom, por lo que se encontró con espacios para desarrollar su talento desde una edad muy temprana.

Rest in peace, Sonny Rollins…



Nicknamed the “Saxophone Colossus,” he reshaped modern jazz with fearless improvisation, a towering tenor tone, and timeless classics like Saxophone Colossus and The Bridge.



One of the last great bebop giants, his sound and spirit changed jazz… pic.twitter.com/o1XIVVBIT7 — Melodies & Masterpieces (@SVG__Collection) May 26, 2026

Entre 1950 y 1960, el saxofonista trabajó codo a codo con gigantes de la talla de Miles Davis, Thelonious Monk y Clifford Brown, donde consolidó un estilo único y revolucionario para el jazz.

Su estilo estaba caracterizado por su improvisación, creatividad melódica y constante experimentación sonora, lo que lo llevó a ganar barios galardones de prestigio internacional.

El famoso fue apodado por su álbum Saxophone Colossus, en el que Sonny Rollins impuso una potencia innovadora y un estilo que se libraba de las restricciones estructurales del género.

Fue considerado uno de los grandes saxofonistas del mundo junto a Charlie Parker, Coleman Hawkins o John Coltrane. En sus últimos años, fue reconocido por su barba y cabellera blanca.

El músico contó con una carrera larga y prolífica, a diferencia de otros artistas de jazz en su generación. Rollins siguió trabajando hasta después de los 80 años, pese a problemas respiratorios que afectaron sus presentaciones; posteriormente, se retiró de los escenarios.