System of a Down en México: ¿Dónde y cuándo ir a su tienda Pop Up en CDMX?

System of a Down se presentará el 27 y 28 de mayo en el Estadio GNP Seguros tras 8 años sin pisar tierras mexicanas. Los conciertos se perfilan para ser un momento inolvidable para los fans de la banda.

Por este motivo, recientemente System of a Down dio a conocer que contará con una Pop-Up Store en la que ofrecerá su merch antes de sus conciertos en el Estadio GNP, como una manera de permitir una compra más eficiente de su mercancía oficial.

¿Dónde y cuándo es la Pop-Up Store de System of a Down en CDMX?

Fue este lunes 25 de mayo que la agrupación armenia-estadounidense compartió un anuncio en su cuenta de Instagram: “CDMX, obtén acceso anticipado a merch oficial de SOAD a partir del martes a las 2pm antes de nuestros shows“, decía en la descripción de la publicación en Instagram.

El anuncio reveló que la tienda estará abierta únicamente por dos días en Vavava Shop, ubicada en Gral. Prim12, Centro, Ciudad de México. Las fechas y horarios son:

Mayo 26: De 2:00 pm a 8:00 pm

Mayo 27: De 12:00 pm a 8:00 pm

Cabe mencionar que como es al costumbre, la entrada es libre y completamente gratuita, aunque se recomienda llegar temprano para pasar lo más rápido posible y alcanzar el producto que quieras comprar.

En colaboración con Mercadorama, la banda trae modelos exclusivos a la tienda temporal; también podrán adquirirse serigrafías edición limitada y otras sorpresas que serán reveladas durante su inauguración.

El rango de precios va entre los 400 y los 2 mil 500 pesos, de acuerdo con Mercadorama, por lo que hay opciones para todos los bolsillos, sin mencionar que es una buena oportunidad para que los fans que no vayan al concierto, igual consigan algo de la banda.

La tienda es conocida porque en otras ocasiones ya ha sido el lugar elegido por otras bandas para ofrecer su mercancía de manera limitada, por lo que es un sitio bien conocido entre el público melómano.

Cabe mencionar que esta no es la única experiencia relacionada a SOAD en la CDMX previos a sus conciertos, pues el músico John Dolmayan, baterista de la banda, se reúne con sus fans en un Meet & Greet.

La fecha para la reunión es este 26 de mayo de las 12:00 pm hasta las 5:00 pm en Fantástico Comic, CDMX, en la colonia Benito Juárez, pero los boletos estuvieron disponibles hasta el mismo día a las 11:00 am, una hora antes del arranque de la convivencia.